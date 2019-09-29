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29 сентября • обновлено в 15:55
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Круглая дата: российский МИД молчит

11т

Молчит российский МИД о круглой дате.

Не смотрит, как недавно, со сталинским прищуром, сквозь амбразуру Твиттера на страны Балтии, оправдывая договор 23 августа 1939 года о разделе территорий нацистскими и советскими руководителями.

Между тем, сегодня 80-я годовщина "Договора о дружбе и границе между СССР и Германией" (28 сентября 1939 года). Опять с секретными дополнительными протоколами. Риббентроп снова в Москве, со вторым визитом. Обедает в Кремле, смотрит "Лебединое озеро". И ТАСС с восторгом передает из Берлина на следующий день:

"Берлин, 29 сентября (ТАСС). Все газеты на первых страницах печатают сообщение из Москвы о состоявшемся в Кремле обеде в честь германского министра иностранных дел Риббентропа. В корреспонденции подчеркивается, что обед в Кремле прошел в исключительно сердечной атмосфере. В ряде тостов, говорится в сообщении, была выражена воля к дальнейшему углублению и укреплению политических и экономических отношений между Германией и СССР".

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"Углубление экономических отношений" пошло исключительно сердечно. Пока Англия, Франция воевали с Германией, СССР гнал Гитлеру сырье и материалы, работая надежным экономическим тылом нацистов. Давал все для фронта, все для победы.

И, конечно руководство СССР не сомневалось в успехе Германии, поздравляло с победами. О чем говорят обнародованные документы их архива германского МИД.

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Еда, которой не существовало в СССР

Нападение на Голландию и вторжение во Францию

Посол Шуленбург – Риббентропу

Телеграмма Москва, 10 мая 1940— 18. 00 Очень срочно! № 874 от 10 мая На Вашу инструкцию от 7 мая Имперскому министру иностранных дел Предписание относительно Молотова выполнено. Я нанес ему визит. Молотов по достоинству оценил сообщение и сказал, что он понимает, что Германия должна была защитить себя от англо-французского нападения. У него нет никаких сомнений в нашем успехе. Шуленбург

*** Оккупация нацистской Германией Франции

Посол Шуленбург – в МИД Германии

Телеграмма Москва, 18 июня 1940 — 1.40 Получена 18 июня 1940 — 4.00 № 1167 от 17 июня Очень срочно! Молотов пригласил меня сегодня вечером в свой кабинет и выразил мне самые теплые поздравления советского правительства по случаю блестящего успеха германских вооруженных сил …

***

Отличные вести пришли российским гражданам, спустя 80 лет, из глубин советской истории. Запустите вечером праздничный салют!

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Автор
СерпомПо СерпомПо
Тема
Вторая мировая война
Место
Россия
Источник
Источник: Telegram СерпомПо
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосс трёт комменты. Но я повторю. Я тоже считаю Пакт Мол - Риббен преступным. Но некоторые политологи считают его ВЫНУЖДЕННЫМ для СССР. Потому. что перед ним был ряд других договоров с Германией.В период 1937-38 гг были заключены : 1)Антикоминтерновский пакт — международный договор, заложивший основы коалиции стран Оси во Второй мировой войне. Во время войны его подписало большинство союзников Германии. 2) Мюнхенское соглашение, подписанное в 1938 году, стало кульминацией предвоенной политики умиротворения Германии, проводившейся Англией и Францией. Фактически привело к разделу Чехословакии и захвату её остатков Германией через несколько месяцев. 3) Англо-германская декларация о дружбе и ненападении, подписанная 30 сентября 1938 года. 4) Франко-германская декларация, подписанная 6 декабря 1938 года в Париже, — соглашение, которое по сути перечеркнуло советско-французский договор о взаимной помощи 1935 года. 4) Англо-польский военный альянс, заключённый в 1939 году, определял меры взаимопомощи в случае агрессии одной из «европейских держав». 5) Германо-итальянский договор о союзе и дружбе, подписанный в мае 1939 года, закрепил складывающееся союзничество между Италией и Германией..... И только ПОТОМ, в августе 1939 года подписан Пакт о ненападении между СССР и Германией!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Коммунизм=нацизм.
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Дегтяренко Светлана, а по поводу обнародованных документов что промямлить сможешь, прошмандовка?
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Solovyov Oleg
Solovyov Oleg
Дегтяренко Светлана, не ссы .будет и на вашей помойке Майдан
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