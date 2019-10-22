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22 октября • обновлено в 17:33
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"Щеки, как у Аленушки!" "Диванное" фото Путина повеселило сеть

1.7т Читать материал на украинском

В соцсети посмеялись с очередных странностей во внешности президента России Владимира Путина. В этот раз поводом стало "диванное" фото его недавней встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соответствующим снимком на своей старице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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"Путин и Эрдоган в Сочи: переговоры в формате "на диване", — написал он.

Путин и Эрдоган в Сочи: переговоры в формате "на диване"

Путин и Эрдоган в Сочи: переговоры в формате "на диване"

Twitter Дмитрий Смирнов

Тем временем пользователи соцсети обратили внимание новые изменения во внешности президента РФ и посмеялись из его "надутых" щек.

"Щеки, как у Аленушки!" "Диванное" фото Путина повеселило сеть

Скриншот

"Удмурт", "У Путина щеки, как у Аленушки с шоколадки! Оторвите руки его косметологу!", "Улыбаются, значит, о чем-то взаимовыгодно договорились", "Зачем на диване? Опять ведь Эрдоган сверху залезет. Владимир Владимирович, мы все знаем, что вы хитрый дзюдоист, но не нужно с ним на диване, он, видно, какую то другую хитрую борьбу знает", — прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи соцсетей подметили странную метаморфозу Путина. В сеть попало архивное фото главы РФ с президентом Франции Жаком Шираком. На снимке 15-летней давности российский лидер выглядит старше, чем его коллега.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Россия
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ботекс аж прет, скоро харя треснит. Вам, москали, не позорно такое ботексное чудо видеть каждый день. Он скоро будет, как из пластилина весь.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Бог хо х лов.Рассматривают как икону. Ни одной статьи без его упоминания.
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