"Щеки, как у Аленушки!" "Диванное" фото Путина повеселило сеть

В соцсети посмеялись с очередных странностей во внешности президента России Владимира Путина. В этот раз поводом стало "диванное" фото его недавней встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соответствующим снимком на своей старице в Twitter поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Путин и Эрдоган в Сочи: переговоры в формате "на диване", — написал он.

Путин и Эрдоган в Сочи: переговоры в формате "на диване" Twitter Дмитрий Смирнов

Тем временем пользователи соцсети обратили внимание новые изменения во внешности президента РФ и посмеялись из его "надутых" щек.

Скриншот

"Удмурт", "У Путина щеки, как у Аленушки с шоколадки! Оторвите руки его косметологу!", "Улыбаются, значит, о чем-то взаимовыгодно договорились", "Зачем на диване? Опять ведь Эрдоган сверху залезет. Владимир Владимирович, мы все знаем, что вы хитрый дзюдоист, но не нужно с ним на диване, он, видно, какую то другую хитрую борьбу знает", — прокомментировали они.

Путин и Эрдоган в Сочи: Переговоры в формате "на диване" pic.twitter.com/DlRtH3UUbO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи соцсетей подметили странную метаморфозу Путина. В сеть попало архивное фото главы РФ с президентом Франции Жаком Шираком. На снимке 15-летней давности российский лидер выглядит старше, чем его коллега.

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