"Сатана у нас уже правит!" РПЦ захотела внести Бога в Конституцию РФ: россияне в ярости

Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.

С такой инициативой глава РПЦ выступил на праздновании 11-летия его интронизации, сообщил спикер Владимир Легойда.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем Основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят", – предложил Кирилл.

"Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" – пояснил он.

Патриарх Кирилл и Путин unpp.com.ua

Предложение Кирилла вызвало бурную реакцию россиян в соцсетях, они в шутку предложили на этом не останавливаться и дальше "терзать" Основной закон.

"И про водку надо, потому что много пьющих. Хотя, вкусы же разные у граждан. Лучше более расширенный термин использовать, алкоголь", "Сатана нам ближе", "Светское государство все?" "Это Конституция, а не Библия!" "И Сатану, иначе дискриминация получается", "Бедная конституция. Ее уже изнасиловали извращенным способом", "Сатана у нас правит", – пишут они.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Москве скончался скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, который ненавидел Украины и поддерживал агрессию Путина.

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