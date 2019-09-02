Самолеты "Аэрофлота", счета и имущество: чем РФ заплатит за отказ освобождать украинских моряков

6 сентября Гаагский международный суд начнет вводить санкции против России за невыполнение его решение по украинским морякам.

Санкции, в частности, предусматривают запрет входа российских судов в порты других государств, арест счетов, движимого и недвижимого имущества РФ. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов.

В контексте вопроса обмена пленными он подчеркнул: Украина не должна включать в списки пленных моряков, поскольку их освобождение должно произойти без всяких условий. "Обмен моряков в таком формате – это нарушение процедуры Гаагского международного уголовного суда", – заявил Жданов.

Пленные украинские моряки https://politeka.net

"Я, конечно, приветствую возвращение наших ребят, но здесь мы проигрываем по всем фронтам, когда соглашаемся на такой формат обмена. Мы потеряем возможность обращения в Международный уголовный суд. Да, к сожалению, морякам придется оставаться в плену, но надо показать, что Россия нарушает международное право", – сказал эксперт.

В то же время он напомнил о том, что санкции в отношении России начнутся "автоматически", "эту процедуру уже начал суд".

"Это очень серьезные санкции. Первое, что будет запрещено – это вход морских судов России в иностранные порты тех государств, которые подпадают под юрисдикцию Гаагского суда. Начнется арест имущества, причем, как движимого, так и недвижимого. Самолеты "Аэрофлота", российские корабли, которые будут находиться в портах или на рейдах, здания – недвижимое имущество, принадлежащее РФ на территории стран, подпадающих под юрисдикцию этого суда. Потом будут арестовывать российские счета за границей. До тех пор, пока Россия не выполнит решение суда. Таковы правила", – пояснил он.

В то же время, если пленных моряков просто обменяют, "суд не будет проводить эту процедуру, но тогда у суда будут вопросы к Украине в плане юрисдикции", – заметил эксперт.

По его оценкам, несмотря на приближающиеся санкции, Россия не освободит моряков. "Это может быть, но вряд ли. Путин не умеет останавливаться, а тем более делать шаг назад. Он обещал, что моряки должны быть осуждены. Сегодня приговора российского суда нет. Он не объяснит своей общественности, почему он их отпустил, в обмен на кого или на что", – сказал Жданов.

Как писал OBOZREVATEL, 30 августа в сети разгорелся ажиотаж вокруг большого обмена пленными между Россией и Украиной, который якобы должен был состояться. В киевском аэропорту "Жуляны" собралась пресса и родственники пленных, в том числе пленных моряков. Тем не менее обмена не произошло.

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