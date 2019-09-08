Самолет попал в "дичайшую болтанку": стало известно о ЧП с Путиным

Глава России Владимир Путин едва не разбился несколько лет назад из-за плохих погодных условий. Президентский самолет Ил-96 попал в зону турбулентности, однако чудом смог приземлиться в аэропорту Пулково.

Подробности в эфире программы "Новые русские сенсации" рассказал экс-пилот борта №1 Владимир Федорушкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, это был рейс Москва - Санкт Петербург. Путин торопился на важную встречу.

Путин чуть не разбился в самолете

"Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне 5-6 метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе", – сообщил Федорушкин, добавив, что это был самый сложный полет за всю его летную карьеру.

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе РИА Фан

"40 лет летал, но в такие условия не попадал. У нас полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. Мы набирали 9 тысяч километров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались. Прижимало, перегрузки были очень сильные. В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль - поворот, который мы должны выдержать во время посадки, - всего на одну треть отклоняется", – сказал он.

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе topwar.ru

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе Накануне

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе ТВ Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы фото и видео из "самого секретного самолета России" – лайнера Путина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.