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9 сентября • обновлено в 11:17
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Самолет попал в "дичайшую болтанку": стало известно о ЧП с Путиным

27.7т Читать материал на украинском

Глава России Владимир Путин едва не разбился несколько лет назад из-за плохих погодных условий. Президентский самолет Ил-96 попал в зону турбулентности, однако чудом смог приземлиться в аэропорту Пулково.

Подробности в эфире программы "Новые русские сенсации" рассказал экс-пилот борта №1 Владимир Федорушкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, это был рейс Москва - Санкт Петербург. Путин торопился на важную встречу.

Путин чуть не разбился в самолете

Путин чуть не разбился в самолете

"Погода и в Москве, и в Питере была очень плохая для пилотирования, боковой ветер и тут, и там. И такие порывистые ветра. А мы взлетаем. И на эшелоне 5-6 метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе", – сообщил Федорушкин, добавив, что это был самый сложный полет за всю его летную карьеру.

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

РИА Фан

"40 лет летал, но в такие условия не попадал. У нас полностью выбило автопилот, руль был ограничен на одну треть хода. Мы набирали 9 тысяч километров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались. Прижимало, перегрузки были очень сильные. В Питере льет, вода практически на полосе. А у нас руль - поворот, который мы должны выдержать во время посадки, - всего на одну треть отклоняется", – сказал он.

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Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

topwar.ru

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Накануне

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

Путин чуть не погиб в авиакатастрофе

ТВ Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы фото и видео из "самого секретного самолета России" – лайнера Путина.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Комментарии
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
смерть росии и кремлевскому опг
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3
2
Махов Макс
Махов Макс
Ну что же, бог любит троицу. Бгггггаааа
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2
Федоров Федор
Федоров Федор
Если бы не было Путина, то его нужно было бы придумать. Только при нем украинцы стали нацией да ещё и независимой от России.
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0
4
Махов Макс
Махов Макс
Федоров Федор, расея твая и путин х*йло, показали, какой ебанутый, может быть сосед. А теперь от варите кашу с топора лапти. Бгггггаааа
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