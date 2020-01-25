Околоноля.
Одна из самых мерзких крыс режима бежала с корабля. Перед процессом по сбитому "Боингу", чтобы, как говорится, - и концы в воду.
Как сообщает "политолог" Чеснаков, Сурков "ушёл" с гос-службы и собирается "медитировать" в течение месяца, после чего сообщит о планах.
Верить тут, конечно, ничему нельзя: "ушёл" или выгнали? "Медитировать" - или залечь на дно? А может быть, жечь бумаги?
"Один из самых блестящих интеллектуалов России" (по словам Гребенщикова), Сурков уже уходил в тень - после провалов "внутренней политики", за которую он отвечал, и массовых протестов 2011-12 годов. Затем был брошен на украинское направление, - но и здесь конфуз.
Так или иначе, Сурков ответил (пока что отставкой) - за провал проекта "новороссии", за бездарное прикрытие истории с "Боингом" (суд в Нидерландах стартует в марте), за "зависшие" на шее режима "днр/лнр", за вскрытую переписку с её липовыми "руководителями", за то, что "ветераны" оккупации Стрелковы пополняют число путинских врагов - вместо того, чтобы стать "опорой трона".
Много ещё за какие провалы мог бы ответить этот "эстетствующий уголовник", ставящий пьески у Серебренникова - вместо радения на "галерах". Так или иначе, у господина "околоноля" появится время для мемуаров и драматургии...
Но я бы поспешил с планами и не увлекался медитацией. У него не так уж много времени. На Запад путь отрезан (да и Лесин на памяти). В депутатство - тоже не с руки (кресло Лугового мелковато). Осталось где-то затаиться в мутном аппарате "Госсовета", например.
Но это вряд ли выйдет. Вызов в Нидерданды, в рамках трибунала, - очевидная неизбежность.
А что бывает со слишком посвящёнными функционерами кремля в годы отставки Суркову (возможно) расскажет Лесин при личной встрече.
Международный процесс по "Боингу" и российскому "Буку" (при наличии записей телефонных разговоров) стартует весной и будет для кремля огромной проблемой.
Так что "Сурок" свалил вовремя. Для него наступают тревожные дни. Стрелковы, сурковы, цехманы и прочие бородаи, - могут оказаться слишком опасными свидетелями (точнее, участниками преступлений).
А в момент (худо-бедно) выползания из изоляции (как сегодня кажется режиму) - и вовсе токсичными лицами.
На месте бежавшего со Старой площади Суркова я бы ходил и оглядывался.. (Лесин с Моторолой и Захарченко не дадут соврать)...
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