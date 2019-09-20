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20 сентября • обновлено в 09:55
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"Самая мелкая модель Путина!" Сеть озадачил новый двойник президента России

1.7т Читать материал на украинском

Сеть взбудоражило новое фото президента России Владимира Путина с его поездки в Ижевск (РФ) в технопарк "Академия Калашникова".

На фото обратил внимание в своем Telegram-канале украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он предположил, что на встречу в Ижевске отправили не Путина, а одного из его двойников, причем самого маленького роста.

Он сиронизировал, что штаны, вероятнее всего, Путину дали от другого его "двойника", повыше.

Владимир Путин на встрече в Ижевске

Владимир Путин на встрече в Ижевске

Telegram Алексей Голобуцкий

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"Путин сегодня в "Академии Калашникова". К детям, не напрягаясь, отправили самую мелкую, пожалуй, его версию. И штаны, как всегда, выдали от высшего партнера", – отметил Голобуцкий.

Как писал OBOZREVATEL, ранее сеть удивило фото Владимира Путина со встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Пользователи не узнали лидера РФ и предположили, что на встречу с президентом Турции отправили "двойника".

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Смешные вы, свидомые... Да, у нас не один, а десять Путиных!!!!
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