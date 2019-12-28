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28 декабря • обновлено в 14:44
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

С трубой в России не сложилось

2.3т

Как сообщает польская пресса, ссылаясь на немецких коллег, Путин пообещал достроить "Северный поток 2" без швейцарцев, которые объявили о приостановке своего участия в проекте из-за американских санкций. Путин, в разговоре с Меркель, якобы заверил, что найдет либо других подрядчиков, либо привлечет к строительству собственный пароход или паровоз пятого поколения, с использованием технологий "стэлс".

И таковые нашлись. Инновационными пароходами оказались "Академик Черский" и баржа "Фортуна", которые и должны неплохо справиться с окончательной укладкой трубы до побережья Датского королевства, аккурат к тому месту, где принц Гамлет раздумывал о возможности батерфляем доплыть до буйков, но встретил приведение своего отца. Теперь там будут плавать вот эти суда.

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СМИ стало известно о том, что этот самый "Академик" в девичестве имел другое имя "Jascon 18" и куплен россиянами в 2015 году у нигерийской компании Sea Trucks Group Limited (STG). Это довольно крупное судно, почти 30 тыс. Тонн водоизмещением и с экипажем в 400 человек и должно уложить трубу на дно Балтики. Правда, на момент принятия решения оно находилось в районе порта Находка, на Дальнем Востоке, но было бы желание и оно может оказаться в Балтике примерно через месяц.

В связи с этим возникает логичный вопрос о том, что вообще происходит? Если у РФ имеются собственные суда-трубоукладчики, то зачем надо было связываться с фирмой из Швейцарии? Тем более, что вопрос по санкциям, витал в воздухе и надо было все делать самостоятельно и тем не менее, это делали иностранцы.

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С другой стороны, интересна сама концепция строительства подводных газопроводов, со стороны РФ. Ведь страна, во многом, живет с того, что идет по этим трубам, в первую очередь – речь идет о газе. Тем более, что тема подводных газопроводов возникла уже лет 15 назад. За это время можно было бы построить самостоятельно или закупить просто флот судов-трубоукладчиков.

И надо заметить, работы в этом плане велись. В наше распоряжение попали секретные кадры испытания такого трубоукладчика, который в принципе, показал неплохие результаты. По крайней мере, скорость укладки труб в море – очень высокая. Это можно посмотреть здесь. Но как стало понятно, на поверку оказалось бывшее нигерийское судно, построенное в Сингапуре и баржа Фортуна.

То есть, нигерийцы себе построили судно и юзали его без особых проблем, да что там, даже швейцарцы, не имеющие выхода к морю – тоже построили трубоукладчик и это при том, что у них не только моря нет, но и газа – тоже. А вот РФ, у которой и моря – навалом, и газа, чуть ли не больше всех в мире, не сложилось с этим делом.

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Отсюда возникает главный вопрос о том, что же за чучело рулит этой газовой эпопеей? На атомные подлодки и на какие-то гиперзвуковые ракеты, у него есть и деньги и время. Все это есть и для ведения многочисленных войн, а вот построить суда для укладки главной московской скрепы – трубы, не оказалось ни времени, ни денег, ни соображения. С другой стороны, там все делается через одно и то же место, поэтому не было причин полагать, что здесь будет как-то иначе.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Северный поток-2
Место
Россия
Источник
Источник: Линия обороны
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Понимаешь иплaн, если тебе сейчас все рассказать да показать то кайф от пыримоги немного рассеицца. Так что жди, тyпое дyпло. Умом Россию не понять, особенно если вместо него в твоем скворечнике кусок г@вна.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Вот дурачок.
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