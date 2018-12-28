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''С неба железяка упала'': эксперт пролил свет на тайну перевала Дятлова

29.4тЧитать материал на украинском

Рифленый лист железа, найденный в районе перевала Дятлова, где погибли зимой 1959 года девять туристов, мог попасть туда только с неба.

Такое мнение высказал специалист по авиационной технике, доктор технических наук Леонид Петров. По его словам, данный предмет по его весовым характеристикам (очень легкий) идеально подходит для авиастроения, пишет "Комсомольская правда".

Он объяснил, что его не применяют для какой-то другой техники.

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"Его используют только в авиации и ракетостроении. Меня другое в вашей детали удивляет… Судя по всему, это фрагмент крупно-рифленой панели приличной толщины, похожей на авиационную. Но есть одна странность. Поверхность панели не обработана механически. А такого ни в авиации, ни в ракетостроении быть не может. Простыми словами это объясняется так. Все детали для самолетов, ракет должны быть гладкими, чтобы четко входить в нужные пазы и плотно прилегать друг к другу. Здесь же абсолютно грубая поверхность, жесткая и шершавая. Именно поэтому мне сложно сказать, где вообще могла применяться подобная деталь", — подчеркнул Петров.

По его словам, очень удивляет, что данная деталь оказалась в тайге.

"Ну тогда с неба железяка упала. Не туристы же туда приволокли 10-килограммовый обломок. Можно предположить, что с самолета, например, сбросили какой-то груз. Но какой? И что это было?" — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась версия о том, что группу туристов на перевале Дятлова могла убить сбившаяся с курса ракета.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
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Dell Alex
Dell Alex
Рыдаю. От хохота. Над глупостью эксперДа и просто феерическим идиотизмом "обозовцев". Чувак заявил "я ни хрена не знаю и не понимаю", а "обозовцы", со свойственной журнашлюхам изобретательностью, тут же сообщили о "пролитии света". На что проливать? На то, что давно выяснено? Спирт они пили метиловый, вместо этилового. Следы которого были обнаружены не только в емкостях, но и на ткани. Отсюда и записи о внезапной слепоте, потере ориентации и т.д. Отсюда и склеивание ласт. А журнашлюхи до сих пор носятся с "тайной перевала Дятлова" ))))
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