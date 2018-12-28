''С неба железяка упала'': эксперт пролил свет на тайну перевала Дятлова

Рифленый лист железа, найденный в районе перевала Дятлова, где погибли зимой 1959 года девять туристов, мог попасть туда только с неба.

Такое мнение высказал специалист по авиационной технике, доктор технических наук Леонид Петров. По его словам, данный предмет по его весовым характеристикам (очень легкий) идеально подходит для авиастроения, пишет "Комсомольская правда".

Он объяснил, что его не применяют для какой-то другой техники.

Тайна перевала Дятлова Звезда

"Его используют только в авиации и ракетостроении. Меня другое в вашей детали удивляет… Судя по всему, это фрагмент крупно-рифленой панели приличной толщины, похожей на авиационную. Но есть одна странность. Поверхность панели не обработана механически. А такого ни в авиации, ни в ракетостроении быть не может. Простыми словами это объясняется так. Все детали для самолетов, ракет должны быть гладкими, чтобы четко входить в нужные пазы и плотно прилегать друг к другу. Здесь же абсолютно грубая поверхность, жесткая и шершавая. Именно поэтому мне сложно сказать, где вообще могла применяться подобная деталь", — подчеркнул Петров.

По его словам, очень удивляет, что данная деталь оказалась в тайге.

"Ну тогда с неба железяка упала. Не туристы же туда приволокли 10-килограммовый обломок. Можно предположить, что с самолета, например, сбросили какой-то груз. Но какой? И что это было?" — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась версия о том, что группу туристов на перевале Дятлова могла убить сбившаяся с курса ракета.

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