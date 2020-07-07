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Русские мальчики, которые пошли против правил

Александр Хоц
Александр Хоц
Новости России
6,5 т.
Русские мальчики, которые пошли против правил

Влад Колесников. Facebook Александра Хоца

"Русские мальчики"

Судьба двух мальчиков в путинской России - Влада и Михаила.

Один не мог смириться с войной, которую ведёт его страна, с оккупацией и ложью. Сначала его затравили в колледже, потом затаскали в фсб. В конце-концов, семья загнала в Жигулёвск, к деду-чекисту, - чтобы заткнулся.

Мы помним как это было в 2015 году. Один против всех, когда Россия билась в патриотическом угаре. И украинский флажок на школьной майке (с надписью "Верните Крым!") автоматом означал травлю и насилие в колледже.

2 июля Владу Колесникову исполнилось бы 23 года.. А в 2015 году, когда он ушёл из жизни, ему было только 18.

Или Миша Жлобицкий, совершивший самоподрыв в проходной фсб (кроме себя никого не убивший) - в знак протеста против пыток и беспредела "охранки". Ему было всего 17.

Русские мальчики, которые пошли против правил

Русские мальчики, которые пошли против правил

Русские мальчики, которые пошли против правил

Русские мальчики, которые пошли против правил

"Причины вполне ясны. Так как ФСБ ох*ело, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это. Скорее всего, я подохну из-за взрыва (...) Поэтому к вам просьба - распространить инфу... Ну, вроде как всё. Желаю вам непоколебимо и бескомпромиссно идти к нашей цели. Светлого вам будущего анархического коммунизма!" - написал он перед тем, как совершить самоубийство.

Об этой породе людей, "русских мальчиках" довольно много написано в литературе, включая Достоевского. Их не может быть слишком много, они не станут большинством, которое - всегда - склонно соглашаться и устраиваться в жизни.

Но юность - это время особой честности перед собой. Если ты видишь боль, несправедливость, пытки, издевательства и ложь, - то ты должен что-то с этим сделать. Лично ты, - а не пройти мимо. Потому что не ответить злу - значит предать себя.

Мальчики не думают об "общественных стратегиях", о "политической борьбе", - они воспринимают зло как личный вызов.

Чужая боль - зона твоей ответственности. Зло - пощёчина тебе, а не абстрактному обществу...

Так и уходят из жизни эти ребята, отказываясь жить на условиях зла, по законам быдла, когда ты вынужден смиряться с порядком вещей.

Их протест всегда - реакция на боль.

Путинская эпоха для честных ребят - это жизнь с удавкой на шее. Пока у тебя на глазах истязают другого, верёвка держит тебя всё туже. На таких условиях могут жить в России только очень "приспособленные" люди. Адаптация к мерзости - это путь банального большинства. Но не всем дано отключать сострадание.

На самом деле, конфликт Колесникова и Жлобицкого с русской жизнью - это не "политика". Это те моменты выбора молодого человека, когда он говорит: Я не буду жить по вашим мерзким правилам. Я не могу вам помешать. Но и заставить вы меня не сможете..

"Мальчики", которые, конечно, могут ошибаться. Но если есть в России так называемая "душа" (синоним сострадания), то она живёт именно в них...

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Источник:Facebook Александра Хоца
Россия
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