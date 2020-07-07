"Русские мальчики"

Судьба двух мальчиков в путинской России - Влада и Михаила.

Один не мог смириться с войной, которую ведёт его страна, с оккупацией и ложью. Сначала его затравили в колледже, потом затаскали в фсб. В конце-концов, семья загнала в Жигулёвск, к деду-чекисту, - чтобы заткнулся.

Мы помним как это было в 2015 году. Один против всех, когда Россия билась в патриотическом угаре. И украинский флажок на школьной майке (с надписью "Верните Крым!") автоматом означал травлю и насилие в колледже.

2 июля Владу Колесникову исполнилось бы 23 года.. А в 2015 году, когда он ушёл из жизни, ему было только 18.

Или Миша Жлобицкий, совершивший самоподрыв в проходной фсб (кроме себя никого не убивший) - в знак протеста против пыток и беспредела "охранки". Ему было всего 17.

Русские мальчики, которые пошли против правил

Русские мальчики, которые пошли против правил

"Причины вполне ясны. Так как ФСБ ох*ело, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это. Скорее всего, я подохну из-за взрыва (...) Поэтому к вам просьба - распространить инфу... Ну, вроде как всё. Желаю вам непоколебимо и бескомпромиссно идти к нашей цели. Светлого вам будущего анархического коммунизма!" - написал он перед тем, как совершить самоубийство.

Об этой породе людей, "русских мальчиках" довольно много написано в литературе, включая Достоевского. Их не может быть слишком много, они не станут большинством, которое - всегда - склонно соглашаться и устраиваться в жизни.

Но юность - это время особой честности перед собой. Если ты видишь боль, несправедливость, пытки, издевательства и ложь, - то ты должен что-то с этим сделать. Лично ты, - а не пройти мимо. Потому что не ответить злу - значит предать себя.

Мальчики не думают об "общественных стратегиях", о "политической борьбе", - они воспринимают зло как личный вызов.

Чужая боль - зона твоей ответственности. Зло - пощёчина тебе, а не абстрактному обществу...

Так и уходят из жизни эти ребята, отказываясь жить на условиях зла, по законам быдла, когда ты вынужден смиряться с порядком вещей.

Их протест всегда - реакция на боль.

Путинская эпоха для честных ребят - это жизнь с удавкой на шее. Пока у тебя на глазах истязают другого, верёвка держит тебя всё туже. На таких условиях могут жить в России только очень "приспособленные" люди. Адаптация к мерзости - это путь банального большинства. Но не всем дано отключать сострадание.

На самом деле, конфликт Колесникова и Жлобицкого с русской жизнью - это не "политика". Это те моменты выбора молодого человека, когда он говорит: Я не буду жить по вашим мерзким правилам. Я не могу вам помешать. Но и заставить вы меня не сможете..

"Мальчики", которые, конечно, могут ошибаться. Но если есть в России так называемая "душа" (синоним сострадания), то она живёт именно в них...

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