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21 мая • обновлено в 18:02
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Ростом не вышел? В России рассказали, почему Путин невзлюбил Лукашенко

2.3т
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Президент РФ Владимир Путин не находит общий язык с главой Беларуси Александром Лукашенко из-за сложного характера последнего.

К тому же Лукашенко гораздо выше ростом Путина, что главе Кремля не нравится. Об этом в интервью "Гордону" рассказал бывший начальник службы охраны первого президента РФ Бориса Ельцина Александр Коржаков.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

"Конечно, интересный и умный (Лукашенко – Ред.). И то, что он патриот, то, что за Беларусь, – однозначно. Но он и по-крестьянски хитрож*пый. Поэтому они не сошлись. Плюс, к тому же, он ростом высокий, а Путин терпеть не может тех, кто выше него ростом. Поэтому они никогда не сойдутся. А с Ельциным они были одного роста", – отметил он.

По словам Коржакова, Путина не сможет "наклонить" Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный политический аналитик Дмитрий Орешкин рассказал, что президент России Владимир Путин значительно уступает по популярности среди населения своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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