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4 июня • обновлено в 09:23
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Россию накрыл мощный ураган: фото и видео разрушений

1.1т
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На Чечню (Российская Федерация) обрушился разрушительный ураган с грозовыми дождями и градом.

О масштабах катастрофы в Телеграм-канал сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Предварительно известно, что пострадали 11 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По его словам, один житель находится в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы.

Ураган в Чечне

Ураган в Чечне

Скриншот

"Местами стихия сопровождается ливнем и градом. Ураган валит деревья, рекламные щиты, срывает кровли, повреждает линии электропередач и газопроводы. Я поручил всем экстренным службам, не дожидаясь улучшения погодных условий, немедленно приступить к ликвидации разрушительных последствий", – говорится в сообщении.

В местном МЧС добавили, что в городе Грозный была повреждена кровля школы №49, в городе Урус-Мартан – кровля пятиэтажного дома, в городе Гудермес – частично повреждена кровля пятиэтажного дома.

Ураган в Чечне

Ураган в Чечне

Скриншот

По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, без света оставались 187 тысяч жителей Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского районов.

По словам Кадырова, был создан Оперативный штаб по ликвидации последствий урагана. Спасатели и коммунальные службы приступили к возобновлению газоснабжения и электричества.

Ураган в Чечне

Ураган в Чечне

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мурманской области России обрушился железнодорожный мост через реку Кола.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Рамзан Кадыров
Место
Россия Грозный
Теги
ураган погода
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