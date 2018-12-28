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"Китай выжидает свой час": в Европе намекнули, как россиянки поставили под угрозу Сибирь

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Российский регион Дальний Восток, который граничит с КНР, уже становится китайским естественным образом.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал экс-спикер литовского Сейма Витаутас Ландсбергис. После распада Советского Союза, у него были полномочия лидера страны.

"Русские женщины предпочитают китайских мужей, которые их не бьют, не пропивают, приносят деньги домой, детям. Это нормальная жизнь. У российских мужчин как-то не получается так жить. Пока есть еще время, пусть они посмотрят на себя и задумаются, к чему ведет их сегодняшняя культура, из которой исчезли такие понятия, как достоинство, любовь, сострадание. А то у них мир такой, что каждый топчет другого", – рассказал Ландсбергис.

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По его мнению, если Российская Федерация распадется, то Китай может присоединить к себе Сибирь и Забайкалье, которые принадлежали ему 200 лет тому назад.

"Китай выжидает свой час": в Европе намекнули, как россиянки поставили под угрозу Сибирь

Сибирь

"Россия идет к своему третьему коллапсу, а Китай тем временем будет выжидать своего часа, чтобы забрать назад Сибирь. Председатель Мао очень четко еще 50 лет назад по этому поводу ответил английскому журналисту на вопрос "претендует ли Китай на Забайкалье и Сибирь". Он сказал, что эти земли еще 200 лет тому назад платили дань китайскому императору. Подождем, и все вернется на свои места", – считает Ландсбергис.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на формальные дружеские отношения, Китай уже давно угрожает территориальной целостности Российской Федерации, проводя в Сибири политику экспансии.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Ээээээ... С какой радости Сибирь и Забайкалье принадлежали Китаю 200 лет назад?? Обоз, ты вообще читаешь, что печатаешь? Или хохлам все равно, главное, что рашкафсе и скоро? Дебилы!!!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ага. А еще оптимисты уже тысячу лет ждут, что исчезнет русское государство. Пока дождались только, что у России самые обширные территории в мире. И все то ждут...китайцы, японцы, теперь вот украинцы. И прочие ждуны.
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Он Алекс
Он Алекс
Kirlackaj Viola, тысячу лет? Так название русский всего 300 лет ... и причём тут украинцы, если в статье литовец про россию и Китай пишет ... ты тупая пригожинская соска???
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