"Китай выжидает свой час": в Европе намекнули, как россиянки поставили под угрозу Сибирь

Российский регион Дальний Восток, который граничит с КНР, уже становится китайским естественным образом.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал экс-спикер литовского Сейма Витаутас Ландсбергис. После распада Советского Союза, у него были полномочия лидера страны.

"Русские женщины предпочитают китайских мужей, которые их не бьют, не пропивают, приносят деньги домой, детям. Это нормальная жизнь. У российских мужчин как-то не получается так жить. Пока есть еще время, пусть они посмотрят на себя и задумаются, к чему ведет их сегодняшняя культура, из которой исчезли такие понятия, как достоинство, любовь, сострадание. А то у них мир такой, что каждый топчет другого", – рассказал Ландсбергис.

По его мнению, если Российская Федерация распадется, то Китай может присоединить к себе Сибирь и Забайкалье, которые принадлежали ему 200 лет тому назад.

Сибирь

"Россия идет к своему третьему коллапсу, а Китай тем временем будет выжидать своего часа, чтобы забрать назад Сибирь. Председатель Мао очень четко еще 50 лет назад по этому поводу ответил английскому журналисту на вопрос "претендует ли Китай на Забайкалье и Сибирь". Он сказал, что эти земли еще 200 лет тому назад платили дань китайскому императору. Подождем, и все вернется на свои места", – считает Ландсбергис.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на формальные дружеские отношения, Китай уже давно угрожает территориальной целостности Российской Федерации, проводя в Сибири политику экспансии.

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