Россиянин, обвиняемый в катастрофе МН17, устроил роскошную жизнь в России. Фото

Россиянин Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который проходит обвиняемым по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777 рейса MH17, проживает в РФ и не боится выдачи нидердандским властям.

Об этом подозреваемый рассказал в комментарии для издания AD.

Дубинский обвиняется в том, что, будучи одним из главарей "ДНР", организовал запуск ЗРК "Бук", из которого сбили авиалайнер. При этом он цинично ответил на начало судебного слушания против него: "ни тепло, ни холодно".

Сергей Дубинский AD

"Я знаю, что не могу быть выдан как гражданин России. Это гарантирует Конституция РФ. Она защищает меня", – рассказал он.

Издание пишет, что Дубинский живет в особняке в Ростове-на-Дону. Его дом обставлен роскошной мебелью, камином, большим аквариумом на кухне и мельницей в саду. Также обвиняемый вместе с другими террористами "ДНР" отдыхал на лодке у побережья Крыма.

Сергей Дубинский в Крыму AD

При этом Дубинский отрицал, что он виноват в крушении самолета, обвиняя украинских военных.

"Это был или украинский БУК, или реактивный самолет, или истребитель. Как только черные ящики были найдены, мы их открыто передали ... Все, что я знаю, это то, что никто не дал нам БУК", – высказался экс-боевик.

Он добавил, что не явится на суд в Нидерланды, поскольку никто из подозреваемых "не имеет ничего общего с катастрофой MH17".

Сергей Дубинский AD

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который сбили над Донбассом 17 июля 2014 года.

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