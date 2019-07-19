Россияне устроили жесткую драку в магазине из-за акции

Жительницы Краснодара устроили драку в местном магазине "Магнит" из-за акционных сковородок.

В Instagram "Типичный Краснодар" было опубликовано видео, как сотрудник подсобного помещения вывозит в торговый зал тележку с товаром. Покупательницы тут же "налетают" на сковородки и забирают их по две-три штуки. Одной из них была сломана ручка (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Некоторые покупательницы призывают организовать очередь, но часть женщин отпихивает конкуренток в попытках забрать как можно больше товара.

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Через несколько секунд конфликт прекращается, потому что весь товар оказывается разобран.

Отметим, согласно условиям акции, сковородки можно было приобрести с большой скидкой, собрав определенное количество наклеек, которые можно получить за покупки в магазинах торговой сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Краснодаре вспыхнул масштабный пожар на складе с бумагой. Прибывшие пожарные установили, что огонь распространился на площадь 600 квадратных метров.

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