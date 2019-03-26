"Россияне будут китайцами": в РПЦ предрекли вымирание России

Современное российское общество вымирает и через три десятилетия его просто не будет.

Такое заявление в интервью "360" сделал глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов. Он отметил, что место русских займут представители других наций.

"Россияне будут, но они будут китайцы, арабы. У нас рождаемость должна быть такой, как у наших мусульман дорогих. Если у большинства мужчин и женщин один ребенок. Многодетных – только 3,5%. Мы спокойненько вымираем. Одно утешение, что Европа раньше (вымрет)", – считает священнослужитель.

Протоиерей добавил, что россияне не хотят рожать и воспитывать детей.

"Трудно же деточек зачинать, вынашивать, кормить. Гораздо лучше в офисе сидеть – губки накрасила, причесочку себе сделала. Мы сами себя уничтожаем: миллионы абортов в год, разводы бесчисленные", – сообщил он.

Смирнов подчеркнул, что в России "у населения абортивное сознание и антисемейная цивилизация. По его мнению, в современном обществе "дети не воспринимаются как счастье, а воспринимаются как обуза".

При этом протоиерей рассказал, что россиянам для спасения нужно обращаться в церковь.

Протоиерей Димитрий Смирнов Скриншот

"У нас в приходе рождаемость как в Бангладеш, потому что я об этом говорю. Вот сейчас мы ждем на Пасху, когда в одной семье родится десятый ребенок", — отметил представитель РПЦ.

Смирнов добавил, что в воцерковленных семьях бывает по семь-восемь детей, но "это все равно маловато". Также священнослужитель посетовал, что в церковь ходят примерно 4% русских.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РПЦ пригрозили России вымиранием.

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