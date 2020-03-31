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31 марта • обновлено в 23:02
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Россия запустит в космос "ракету Победы" с гигантской георгиевской лентой и орденами

1.1т
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Роскосмос в преддверии 9 мая запустит ракету "Союз-2.1а", украшенную гигантской георгиевской лентой и советскими орденами Второй мировой войны.

Об этом сообщила пресс-служба российской госкорпорации. Старт ракеты запланирован 25 апреля в 4:51 (мск) с космодрома Байконур.

В Роскосмосе отметили, что пуск будет посвящен 75-летию Победы.

С гигантской "колорадкой" и орденами: Россия запустит в космос "ракету Победы"

roscosmos.ru

Также в рамках акции "Бессмертный полк на МКС" ведется сбор данных ветеранов войны. Имена воевавших родственников россиян призвали вписать на странице Роскосмоса в запрещенной в Украине социальной сети.

"Ракета Победы"

"Ракета Победы"

roscosmos.ru

"Ракета Победы" должна вывести на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-14".

Стыковка "Прогресса" с модулем "Звезда" предварительно запланирована на 08:13 мск. Ожидается, что на борту МКС в этот момент будут находиться российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди, старт которых на орбиту запланирован на 9 апреля.

"Прогресс" доставит на станцию более 2,5 т грузов различного назначения, в том числе 650 кг топлива в баках системы дозаправки и 46 кг сжатых газов.

В грузовом отсеке – 1,35 тонны грузов, среди которых "контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы для экипажа, а также расходное оборудование бортовых систем Международной космической станции", приборы для проведения экспериментов и вода в баках, заявили в Роскосмосе.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в России рассекретили документы о том, как 18 марта 55 лет назад летчик-космонавт СССР Алексей Леонов совершил первый в мире выход в открытый космос.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Вторая мировая война День Победы
Место
Россия
Теги
фотографии ракеты космос Роскосмос
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Чан Джеки
Чан Джеки
А ПУТИН РАЗВЕ НЕПОЛЕТИТ.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, послушайте Ю т уб русскую песню: "Маска" — Лев: "Позови меня с собой"
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коршун федот
коршун федот
Поповнить падводно-касміческіє вайска. Індійський океан чекає.
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