Россия запретила въезд иностранцам из-за коронавируса: что решило правительство

Россия временно – с 18 марта до 1 мая – ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Такое решение в понедельник, 16 марта, приняло российское правительство, передает пресс-служба. Ограничения не будут применяться в отношении водителей грузовиков, дипломатов, постоянно проживающих в РФ лиц.

Коронавирус в России Иллюстрация

"Меры России по ограничению въезда иностранцам соответствуют рекомендациям ВОЗ, вызваны особыми обстоятельствами, носят временный характер", – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отметим, официально (на 16 марта) сообщается о 90 случаях заражения коронавирусом в РФ.

Карта распространения COVID-2019 в мире:

Как писал OBOZREVATEL, 16 марта из-за коронавируса Европейский союз ввел временные ограничения на большинство поездок в свои страны на 30 дней.

Коронавирусом COVID-2019 в мире (на 16 марта) заразились уже 174 780 человек, из них 6 686 – скончались. Вылечились 77 867 человек. Инфекция распространилась на 162 страны и территории.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.