Россия задумала создать 'непотопляемую' боевую машину: что о ней известно

В России разрабатывают "непотопляемую" версию комплекта ПВО "Тор-М2", способную плавать.

Об этом заявил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона", передает lenta.ru.

"Разрабатывается модификация "Тор-М2" на специализированном колесном шасси. Основным требованием, предъявляемым к боевой машине, является преодоление водных преград вплавь", – сказал он.

По его словам, плановая поставка Тор-М2 будет длиться до 2027 года, что обеспечит оснащенность подразделений и стабильность для оборонных предприятий.

"Тор-М2" являются глубоко модернизированными образцами семейства комплексов ПВО "Тор", отличающимися ракетой 9М338К. По сравнению с предыдущими версиями, возимый боекомплект на боевой машине увеличен с 8 до 16 ракет. Первые образцы данной техники поступили в распоряжение военных в 2016-м", – добавил Леонов.

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