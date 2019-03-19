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Россия за день лишилась двух губернаторов: какой регион Путин "обезглавит" следующим

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В России 19 марта сразу двое губернаторов – Мурманской и Челябинской областей – ушли в отставку, что ознаменовало новую кадровую чистку в регионах.

О том, что глава Челябинской области Борис Дубровский направил президенту Владимиру Путину соответствующее заявление, сообщается на сайте руководства региона.

Как уточняют "РИА Новости", Путин принял отставку Дубровского и назначил на его место временным главой Алексея Текслера, занимавшего ранее должность первого заместителя министра энергетики. В обращении к жителям региона, экс-губернатор отметил, что это было его личное решение, и заверил, что поступает правильно.

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Борис Дубровский

Борис Дубровский

kr74.ru

Путин и Текслер

Путин и Текслер

РИА Новости

Вслед за ним заявила об отставке и глава Мурманской области Марина Ковтун. Стало известно, что последние несколько дней она провела в Москве, в том числе присутствовала на встречах в Кремле.

Примечательно, что оба чиновника занимали свои должности с 2014 года.

Путин и Ковтун

Путин и Ковтун

globallookpress.com

Марина Ковтун

Марина Ковтун

gubernator51.ru

Отметим, что накануне, 18 марта, газета "Ведомости" написала со ссылкой на собственные источники, что Дубровский и Ковтун станут не единственными главами регионов, кому придется уйти в отставку.

Скорый уход прогнозируют также главе Республики Алтай Александру Бердникову и губернатору Оренбургской области Юрию Бергу. Также сообщалось, что под вопросом будущее главы Калмыкии Алексея Орлова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Прокомментировала ожидающиеся отставки и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Идет нормальный плановый процесс, замена губернаторского корпуса. Еще будут отставки в этом году. Думаю, что этот "звездопад" завершится к середине апреля, кандидаты будут готовиться к выборам", – рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин провел кадровые чистки в РФ, уволив сразу 9 генералов силовых структур.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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