Россия вышла из трехсторонних консультаций по делу МН17: Нидерланды отреагировали

Россия в четверг, 15 октября, вышла из консультативной группы по по расследованию крушения малазийского самолета Boeing рейса MH17 в Украине, в которую входят Нидерланды и Малайзия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД страны. Причиной такого решения назвали поведение Нидерландов относительно РФ в этом деле.

"Как известно, в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России в связи с крушением в 2014 г. пассажирского самолета Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", – говорится в сообщении МИД.

В РФ расценили данный шаг как "очередной удар по российско-нидерландским отношениям и демонстрацию Гаагой твердого намерения вопреки здравому смыслу продолжить порочный путь одностороннего возложения ответственности за случившееся в небе над Донбассом на Россию".

В МИД заявили, что Нидерланды с самого первого дня придерживались единственной версии произошедшего и продвигали ее как в рамках технического расследования Совета по вопросам безопасности Нидерландов, так и уголовного, которое проводится Совместной следственной группой.

"В свою очередь, наша страна изначально выступала за проведение полного, тщательного и независимого расследования в соответствии с положениями резолюции СБ ООН 2166, неоднократно указывала на недочеты в расследованиях авиакатастрофы, отмечала их несоответствие критериям, содержащимся в резолюции.", – добавили в МИД России.

В Нидерландах ответили, что "глубоко сожалеют" о решении России не участвовать в трёхсторонних консультациях по MH17.

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