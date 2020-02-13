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13 февраля • обновлено в 16:23
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Россия впаяла миллионные штрафы Facebook и Twitter

1.7т
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Суд в Москве оштрафовал социальные сети Twitter и Facebook за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Каждую компанию обязали выплатить по 4 млн рублей.

Как сообщает "РИА Новости", юристы Twitter и Facebook на процесс не пришли, как и представители Роскомнадзора. Судья Александра Михалева выносила решение по письменным материалам, согласно которым фигуранты дела не признают себя виновными.

Штраф нужно оплатить в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. При этом компании, по закону, могут выплатить его частями или попросить об отсрочке.

Facebook и Twitter

Facebook и Twitter

Marketing Land

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Россия
Теги
Twitter Facebook Новости России
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