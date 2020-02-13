Россия впаяла миллионные штрафы Facebook и Twitter

Суд в Москве оштрафовал социальные сети Twitter и Facebook за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Каждую компанию обязали выплатить по 4 млн рублей.

Как сообщает "РИА Новости", юристы Twitter и Facebook на процесс не пришли, как и представители Роскомнадзора. Судья Александра Михалева выносила решение по письменным материалам, согласно которым фигуранты дела не признают себя виновными.

Штраф нужно оплатить в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. При этом компании, по закону, могут выплатить его частями или попросить об отсрочке.

Facebook и Twitter Marketing Land

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в соцсети Facebook нашли свободно функционирующие группы российских частных военных компаний. При этом она часто блокирует страницы украинских защитников и волонтеров.

Однако 12 февраля стало известно о том, что из Facebook и Instagram удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые были связаны с военной разведкой России.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.