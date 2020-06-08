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8 июня • обновлено в 21:30
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Россия вошла в тройку лидеров по количеству смертей из-за селфи

1.6т
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В тройку лидеров по количеству смертей, которые произошли в результате несчастных случаев во время селфи, вошли Россия, США и Индия.

Об этом написало российское представительство ООН на своей странице в Twitter, ссылаясь на Всеиндийский институт медицинских наук.

"Индия, Россия и США лидируют по количеству смертей, происшедших в результате несчастных случаев во время селфи", – говорится в посте.

Россия вошла в тройку лидеров по количеству смертей из-за селфи. Иллюстрация

Россия вошла в тройку лидеров по количеству смертей из-за селфи. Иллюстрация

stena.online

Также отмечается, что с октября 2011 года по ноябрь 2017 года в мире 259 человек погибли, делая селфи (159 из них – в самой только Индии).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году популярный в Китае руфер У Юннин погиб в попытках выполнить трюк на крыше 62-этажного небоскреба города Чанша. 26-летний парень сорвался с крыши многоэтажки, записав свою смерть на видео.

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Автор
Яра Дорош
Место
Россия
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