В тройку лидеров по количеству смертей, которые произошли в результате несчастных случаев во время селфи, вошли Россия, США и Индия.

Об этом написало российское представительство ООН на своей странице в Twitter, ссылаясь на Всеиндийский институт медицинских наук.

"Индия, Россия и США лидируют по количеству смертей, происшедших в результате несчастных случаев во время селфи", – говорится в посте.

Россия вошла в тройку лидеров по количеству смертей из-за селфи. Иллюстрация stena.online

Также отмечается, что с октября 2011 года по ноябрь 2017 года в мире 259 человек погибли, делая селфи (159 из них – в самой только Индии).

Индия, Россия и США лидируют по количеству смертей, происшедших в результате несчастных случаев во время селфи - Всеиндийский институт медицинских наук.

С октября 2011 по ноябрь 2017 в мире 259 человек погибли, делая селфи (159 из них - в Индии) pic.twitter.com/FQr56Qj7Vp — ООН (@UnitedNationsRU) June 8, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году популярный в Китае руфер У Юннин погиб в попытках выполнить трюк на крыше 62-этажного небоскреба города Чанша. 26-летний парень сорвался с крыши многоэтажки, записав свою смерть на видео.

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