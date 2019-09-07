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8 сентября • обновлено в 11:06
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Россия стягивает корабли в Крым: прибыл новый военный тральщик

9.2т Читать материал на украинском

В оккупированный Севастополь прибыл новейший морской тральщик "Иван Антонов". Россия и дальше продолжает милитаризацию полуострова.

Как сообщает "РИА Новости", корабль прибыл после перехода через Атлантику.

"Иван Антонов" представляет собой новое поколение кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз.

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Его назвали в честь героя Советского Союза, снайпера Балтийского флота Ивана Петровича Антонова. Построено судно на Средне-Невском судостроительном заводе. В январе 2019 года его приняли в состав Черноморского флота.

Россия стягивает корабли в Крым: прибыл новый военный тральщик
Россия стягивает корабли в Крым: прибыл новый военный тральщик
Россия стягивает корабли в Крым: прибыл новый военный тральщик

По состоянию на лето 2019 года экипаж тральщика преодолел более 5 тысяч морских миль и выполнил ряд корабельных учений.

Как сообщает OBOZREVATEL, в небе над Липецком столкнулись два фронтовых бомбардировщика Су-34. При этом официальный Минобороны эту информацию скрывает.

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Место
Россия
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Махов Макс
Махов Макс
К кораблику, два буксира, прилагается! Бо движки китайские, глохнут. Бгггггаааа
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а когда в Украину прибудут списаные американские кораблики?
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махов Макс, украинец, ты такой украинец! :-) истинный, подлинный, сермяжный, тупой и быд лoвaтый.
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Махов Макс
Махов Макс
Викентий Зееленфройндт, жидяра, тебя на них не покатают. Ты ванючий. Бгггггаааа
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Консервная банка, с килькой в томате.
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