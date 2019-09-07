Россия стягивает корабли в Крым: прибыл новый военный тральщик

В оккупированный Севастополь прибыл новейший морской тральщик "Иван Антонов". Россия и дальше продолжает милитаризацию полуострова.

Как сообщает "РИА Новости", корабль прибыл после перехода через Атлантику.

"Иван Антонов" представляет собой новое поколение кораблей противоминной обороны. Он предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз.

Его назвали в честь героя Советского Союза, снайпера Балтийского флота Ивана Петровича Антонова. Построено судно на Средне-Невском судостроительном заводе. В январе 2019 года его приняли в состав Черноморского флота.

По состоянию на лето 2019 года экипаж тральщика преодолел более 5 тысяч морских миль и выполнил ряд корабельных учений.

Как сообщает OBOZREVATEL, в небе над Липецком столкнулись два фронтовых бомбардировщика Су-34. При этом официальный Минобороны эту информацию скрывает.

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