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28 марта • обновлено в 17:19
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Россия с 30 марта полностью закроет границу из-за коронавируса

7.4т
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Россия с полуночи 30 марта полностью закроет границу из-за пандемии коронавируса.

Согласно постановлению правительства РФ, будет закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Сроки при этом озвучены не были.

Будет закрыт в том числе и сухопутный участок российско-белорусской границы.

Однако Россия разрешила пересекать границу жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами, Калининградской области и россиянам, причиной выезда которых является смерть родственников.

Пересекать границу РФ также разрешено дипломатам и членам официальных делегаций.

Россия полностью закроет границу из-за коронавируса
Россия полностью закроет границу из-за коронавируса
Россия полностью закроет границу из-за коронавируса
Россия полностью закроет границу из-за коронавируса

Как писал OBOZREVATEL, накануне Украина также закрыла границу. С момента введения карантина из других стран вернулись около 100 тысяч граждан.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Хотелось бы услышать мнение авторитетнейших укроикспердов-короновирусологов, они то лучше знают что делать России.
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые без пропитания оставаться не могут. Где же они теперь харчеваться будут??? )))
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Поздно всрались))))уже вирус пошел и пошел по полной)))))))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Артиллерист Моня, ты же здесь пока,вот от такого говна и закрываемся))
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