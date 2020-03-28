Россия с полуночи 30 марта полностью закроет границу из-за пандемии коронавируса.
Согласно постановлению правительства РФ, будет закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Сроки при этом озвучены не были.
Будет закрыт в том числе и сухопутный участок российско-белорусской границы.
Однако Россия разрешила пересекать границу жителям оккупированного Донбасса с российскими паспортами, Калининградской области и россиянам, причиной выезда которых является смерть родственников.
Пересекать границу РФ также разрешено дипломатам и членам официальных делегаций.
Как писал OBOZREVATEL, накануне Украина также закрыла границу. С момента введения карантина из других стран вернулись около 100 тысяч граждан.
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