Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт работе газопровода "Сила Сибири". Событие знаковое: этот проект стал символом энергетической независимости России в условиях санкций и разворота на Восток. Однако это вовсе не означает, что он будет экономически выгодным.

"Сила Сибири" – очень дорогой проект. В самом начале, в 2011 году, публично говорили о необходимости вложений в размере ₽800 млрд. Тогда средняя цена 1000 куб. м. газа на экспорт составляла, по данным ЦБ, $338,88 (₽9,9 тыс). А вот во II квартале 2019 года средняя цена экспортного газа составила $184,02 (₽11,8 тыс). Выходит, что в реальном выражении с учётом инфляции газ даже в обесцененных рублях на 18% дешевле, чем в 2011 году.

Но и сама труба дешевле не стала. Сначала ₽800 млрд превратились в ₽1,1 трлн, а позже оказалось, что "Силе Сибири" требуется разработка Чаяндинского месторождения за ₽450 млрд и новый Амурский газоперерабатывающий завод за ₽950 млрд. В итоге в изначальном проекте достаточно было прокачать 80,3 млрд куб. м. газа для того, чтобы труба окупилась (без учёта стоимости добычи газа и текущего содержания газопровода). Теперь же для этого потребуется отправить на экспорт 208,7 млрд куб. м. газа. Даже если бы труба заработала на полную мощность сразу (а это она сделает только в 2025 году), на прокачку такого объёма газа ушло бы 5,5 лет.

Стоит учитывать, что добыча газа вовсе не бесплатная, Амурский ГПЗ сам по себе работать не будет, прокачка газа требует ресурсов, а растущее предложение на рынке сжиженного газа грозит обрушить цены на природный газ вдвое. Всё это ведёт к тому, что "Сила Сибири" не окупится никогда. Сомнений добавляет тот факт, что китайские инвесторы отказались принимать участие в проекте (это достоверный показатель его бесперспективности), а "Газпром" не раскрывает стоимость контракта на поставку газа в Китай.

В сухом остатке: был выбран самый дорогой вариант (развитие газопровода "Алтай" выходило в 5,5 раза дешевле), компании Геннадия Тимченко и Аркадия Ротенберга, исполнявшие заказ, хорошо заработали, а страна получила очередной убыточный проект.

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