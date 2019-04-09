Россия подняла по тревоге самолеты и вертолеты: что произошло

Черноморский флот Российской Федерации поднял по тревоге более 30 самолетов и вертолетов морской авиации.

Как сообщила пресс-служба флота, это запланированное действие в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения.

В учениях были задействованы в том числе самолеты-разведчики Су-24МР и фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 и транспортные Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Cамолет Су-30СМ Газета.Ru

В ходе проверки экипажи самолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.

Летчики провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях с выполнением фигур высшего пилотажа, а также выполнили задачи по тактической и оперативной маскировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео "схватки" бомбардировщика США B-52H с российскими истребителями над Балтийским морем.

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