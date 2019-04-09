|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Россия подняла по тревоге самолеты и вертолеты: что произошло

1.3тЧитать материал на украинском

Черноморский флот Российской Федерации поднял по тревоге более 30 самолетов и вертолетов морской авиации.

Как сообщила пресс-служба флота, это запланированное действие в рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения.

В учениях были задействованы в том числе самолеты-разведчики Су-24МР и фронтовые бомбардировщики Су-24М, многоцелевые истребители Су-30СМ, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 и транспортные Ан-26, а также вертолеты Ми-8 и Ка-27.

Cамолет Су-30СМ

Cамолет Су-30СМ

Газета.Ru

В ходе проверки экипажи самолетов отработали мероприятия по выводу сил из-под удара условного противника с дальнейшим перебазированием авиации на запасные аэродромы.

Новости
Самолет США провел разведку у границ России: что известно

Летчики провели учебный воздушный бой на ближних и дальних дистанциях с выполнением фигур высшего пилотажа, а также выполнили задачи по тактической и оперативной маскировке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео "схватки" бомбардировщика США B-52H с российскими истребителями над Балтийским морем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Что происходит??? Я,что на "РИА Новости" попал???!!!!!)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения