Россия побила рекорд по самой низкой продолжительности жизни

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Новости России
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Россия побила рекорд по самой низкой продолжительности жизни

Россия оказалась на самом последнем месте по продолжительности жизни в Европе – 63,7 года.

Об этом говорят результаты масштабного исследования "Глобальное бремя болезней", опубликованные в медицинском журнале The Lancet. Главными причинами столь низкого уровня жизни названы алкоголь, курение, неправильное питание и отсутствие физических нагрузок.

Отметим, что исследователи изучили специальный показатель DALY (Disability-adjusted life year), который дает представление о годах жизни, которые могут быть потеряны из-за утраты здоровья или инвалидность.

Эксперты подчеркнули, что рост DALY говорит о том, что в стране увеличивается число хронических болезней. В России этот показатель падает на протяжении последних десяти лет на 2% в год.

Добавим, что самую высокую продолжительность жизни в Европе зафиксировали в Исландии – 71,9 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, показатели смертности в Москве стали самыми высокими за последнее десятилетие.

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