Украина капитулировала? Пионтковский объяснил, почему в Кремле решили обменять всех на всех

Голосование на выборах в Украине свидетельствует об усталости населения от конфронтации с Россией и готовности на какие-то компромиссы или даже на частичную капитуляцию.

Группа прагматиков в Кремле это поняли и просчитали, что сейчас очень удобный момент продвинуть свои позиции по Украине и даже начать процесс снятия санкций, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, именно поэтому российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал украинского президента Владимира Зеленского обменять пленных с обоих сторон по принципу "всех на всех".

Сергей Лавров

"Лавров озвучил позицию, в которой очень хорошо просматривается блестящая возможность решить свои цели в Украине и добиться снятия санкций. А это означало бы фактически признания Западом Украины, как зоны исключительного влияния Российской Федерации. Тем более, как показали выборы в Украине, украинцы готовы к частичной капитуляции перед Москвой", — считает он.

Новости Путин побеждает

По словам политолога, в Москве по украинскому вопросу в последние дни шла острая борьба между двумя группами – прагматиками и бешеными. Это противостояние ярко выражалось российской пропагандой.

"На всех каналах в прайм-тайм бешеные кричали, что Украину нужно уничтожить как антироссийское государство, миллионы людей там неисправимы и т.д. А прагматики настаивали на продвижении своих позиций по Украине перед Западом. Судя по заявлениям Лаврова, они победили. Во время предвыборной кампании все станет значительно яснее", — предположил Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России показали яркое видео-сравнение президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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