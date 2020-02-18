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18 февраля • обновлено в 10:31
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Зубов: Россия – не наследница СССР

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Российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов заявил, что Советский Союз является "незаконным образованием", созданным "группой преступников", а современная Россия не является его продолжателем.

Так в блоге OBOZREVATEL он прокомментировал особое мнение судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского.

Историк рассказал, что мнение судьи о незаконности СССР, которое было опубликовано в начале января текущего года, "глубоко возмутило" президента России Владимира Путина. "Многие тогда шутили – а может, и не совсем шутили, - что предложение Путина поставить Конституционный и Верховный суд в зависимость от его воли – результат этого особого мнения судьи Арановского", – заметил он.

Россия не является продолжателем СССР, заявил историк

Россия не является продолжателем СССР, заявил историк

В этом контексте Зубов подчеркнул: "Надо понимать, что Путин и его окружение – это люди не просто алчные, корыстолюбивые. Это люди, которые в глубине души абсолютно преданы коммунистическому советскому прошлому и желают его в той или иной форме продолжать. Отсюда и ностальгия по Советскому Союзу. Разумеется, мнение судьи Арановского прямо перпендикулярно всем этим настроениям".

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Историк заявил, что "Советский Союз и советская РСФСР – это незаконные образования, которые были созданы группой преступников способом захвата власти на территории России. Покорив Россию, найдя себе немало сторонников среди всех народов России, к нашему стыду, они управляли 70 лет".

По его мнению, современной России "совершенно глупо считать себя продолжателем СССР". "Скорее, наша страна является восстановителем российского государства, разрушенного большевиками", – заметил историк.

Как писал OBOZREVATEL, судья Конституционного суда РФ Константин Арановский признал СССР "незаконно созданным государством". "Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – заявил он.

Ранее первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что в развале Союза виновны организаторы августовского путча 1991 года.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир Путин Андрей Зубов
Место
Россия
Теги
Новости России История
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Питон Каа
Питон Каа
Многие страны проходили периоды революций, то есть вооруженных переворотов, та же Украина, к примеру.
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