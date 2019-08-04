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"Россия катится в черную точку!" Фанат Путина из Крыма внезапно прозрел

2.3т Читать материал на украинском

Россия катится в "черную точку", о чем свидетельствуют жесткие разгоны в центре Москвы.

Такое мнение в своем блоге для "Эхо Москвы" выразил крымский блогер, который активно поддерживает позицию Кремля, Александр Горный.

По его словам, скоро в Россию поедут добровольцы, чтобы защищать жителей Москвы, которых жестко задерживают за выражение недовольства беззаконием.

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"Но видимо еще не достигнута точка кипения, но она очень близко – пара градусов и рванет. Куда катится Россия? Ответа нет ни у кого, но куда-то туда, в черную точку. Если смотреть телевизор, что я иногда заставляю себя делать, то там у Киселя почти все зашибись, патриотично и бодро, правда враги и "пятая колонна" поджимают наших", – подметил он.

Александр Горный возмутился из-за задержаний в Москве

Александр Горный возмутился из-за задержаний в Москве

Горный добавил, что думающие россияне в ближайшее время решатся покинуть страну, дабы обезопасить себя от дубинок, наручников, автозаков с "космонавтами".

"Молодежь увидела свое будущее в красах, и уверен, что выводы многие сделали. Без них у России нет будущего. На дубинках, коррупции и насилии страну не сохранишь. Все это происходит на крайне негативном экономическом фоне. Рубль рухнул, ввели новые санкции, бизнес замер под плинтусом, количество бедных россиян будет только расти. Я в шоке от того, что увидел, как внутри Бульварного кольца одни загоняют в клетку других и безжалостно лупят, винтят, не давая им ни одного шанса на самозащиту и спасение", – добавил он.

Задержания в Москве

Задержания в Москве

МБХ медиа

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протест
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Сколько это дерьмо тут будут пиарить?
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