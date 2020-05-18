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18 мая • обновлено в 05:57
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Игорь Чубайс
Игорь Чубайс
Российский философ-россиевед, доктор философских наук Все статьи автора

Россия еще может выйти из тупика

2.8т

Издалека. Продолжает сужаться интеллектуальная жизнь авторитарной России. Исчез жанр литературных и театральных рецензий, не отмечаются юбилеи великих писателей… На глазах исчезают даты великой, досоветской истории, по-прежнему упрятаны события из семидесятилетия народного Сопротивления советчине; зона умолчания – факты о демократической революции 1985 – 2000 годов…

Про Ленина и Октябрь – тихая "ничья" – ложь уже не проходит, но правду – не пропускают. Официальный антиинтеллектуализм называемый "наша духовность" сохранил едва ли не единственную отмечаемую дату – 9 мая. Впрочем, это чествование народ назвал "победобесием"…

Нынешний 75-летний юбилей вскрыл огромный, углубляющийся разрыв. От официально повторяемого сталинского мифа про ВОВ – о "вероломно напавшем"…, о "всем советском народе, вставшем на защиту", о том как "мы спасли мир от фашизма" сегодня открещивается буквально каждый независимый исследователь...

Путин о нацидее. В этой ситуации вновь возникает изуродованный пропагандой вопрос о сплачивающих ценностях, о скрепах, о российской идентичности… Вот что по этому поводу несколько дней назад сказал президент (изложение Интерфакса и ТАСС). "Путин рассказал о своем понимании национальной идеи. Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть квасным, затхлым и кислым", – сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". (Путин в программе "…Путин" - это уже неплохо!) Президент отметил, что патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее". С чем нельзя согласиться.

Во-первых. "Свое понимание нацидеи" звучит так же нелепо, как свое понимание таблицы умножения или законов Ньютона. Мы уже стали забывать (поспешили?) то "светлое" время, когда: "как учит коммунистическая партия, металл при нагревании расширяется". То есть, тогда тайны мироздания мог раскрыть только вождь. Теперь наоборот (крайности сходятся или, на ученом языке – единство противоположностей) – то, что существует объективно превратилось в предмет "субъективного понимания". Но понимание либо есть, либо его нет. Законы, как известно, можно открыть, выявить, но нельзя выдумать. Нацидея существует почти также объективно, как закон Архимеда, она выявляется с помощью научной методологии из ткани истории и культуры.

Во-вторых. Нацидея – это фундаментальные ценности и нормы, которые создали, сохраняют и позволяют развиваться данной социальной общности. Поэтому нацидея и патриотизм – это из сферы синонимов и тавтологии. Другой вопрос – что именно данный автор считает патриотизмом, а что объявляет "иноагентством", но на этот вопрос президент не отвечает. Также нет ответа на вопрос – движение страны вперед – это куда – к СССР, к преемству с модернизированной исторической Россией или движение на Запад? А, может быть, нам предлагают винегрет из российского, антироссийского (советского) и западного? Без таких уточнений "движение страны ВПЕРЕД" - это даже не тавтология, а пустая, схоластическая игра слов. Похоже, что формулу "нацидея – это патриотизм" придумал ученик "номенклатурного теоретика", подсказавший, в свое время, Леониду Ильичу чудесную мысль - "экономика должна быть экономной".

Наконец, в-третьих. Президент постоянно запутывает – "патриотизм… не должен быть квасным, затхлым (это как?) и кислым (это что?)". И еще, патриотизм – это …совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое…"

Другими словами, кто-то получает право устанавливать – ваш патриотизм – это патриотизм или нет? Вы "хватаетесь только за героическое прошлое"? - Отойдите в сторону и не мешайте, а то вызовем нацгвардию! Вообще, здесь опять проступили времена "двадцать лохматого съезда", когда была демократия "подлинная", "не подлинная", а там, за кордоном была просто демократия… По этой же методичке нам еще раньше "удачно" перевели Маркса – "каждый – по способности" превратилось в "ОТ каждого – по способности"…

Теперь – по-существу. Как известно, "оппозиция у нас только критикует и никогда ничего не предлагает". Поэтому, как положено, продолжу критику на новой грани. Авторитарный, т.е. несовместимый с демократическими выборами режим, всегда остро нуждается в "единственно верной идеологии", которая его хоть как-то легитимирует. Крах красивого, но лживого мифа о "строительстве коммунизма" – это главное достижение Революции 91 года. Но попытка заменить миф о 7 ноября мифом о 9 мая ничего не даст. Нам нужна полная демифологизация и обращение к правде Российской идеи. Только так можно найти выход из постсоветского тупика…

Про Русскую идею, к конструктиву. Что такое национальная идея и почему ее нельзя выдумать? … Люди всегда жили в сообществах, так легче себя сохранить, изначально это были роды и племена. Каждый род тщательно оберегал свою идентичность и целостность, через собственные, оригинальные тотемы, тату, ритуалы, обряды… Восточные славяне, пришедшие на наши земли 1200 лет назад – это 14 разных племен. В 9 веке началось их переформатироване в единый древнерусский народ. Те ценности, которые сформировали новую общность и есть общенациональная идея… Если описать ситуацию не с точки зрения генезиса-происхождения, а с точки зрения функционирования нацидеи, ее можно определить как важнейшие характеристики, которые присущи данному народу и которые отличают его от других народов. Это минимум того, что я должен был сказать чтобы быть понятым, чтобы двигаться дальше и сделать теперь тысячелетний прыжок во времени...

(Подробнее – в моей книге "Российская идея", М., 480 с.)

Продолжение следует.

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