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16 ноября • обновлено в 07:22
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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
Журналист Все статьи автора

Россия должна вернуть Украине все украденное имущество

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Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии.

Россияне, а как насчёт того, чтобы вернуть Украине захваченные в 2014-м месторождения, буровые платформы, корабли и целую сеть газопроводов украинского "Черноморнефтегаза" в Чёрном и Азовском морях?

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На момент аннексии Россией Крыма были потеряны активы на сумму около 14 миллиардов гривен - флот "Черноморнефтегаза", плавсредства, буровые установки, морская транспортная инфраструктура и наземная газотранспортная инфраструктура, существовавшая в Крыму.

Только из Одесского газового месторождения на шельфе Чёрного моря россияне выкачали более трёх миллиардов кубометров газа.

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Автор
Андрей Нофенко Андрей Нофенко
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Крым газ Новости России
Источник
Источник: Facebook Андрея Нофенко
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Украина должна возвратить России Одессу и Херсон!
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