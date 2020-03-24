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24 марта • обновлено в 14:19
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Герман Обухов
Герман Обухов
Глава Фонда «Стоп Информ Террор», США Все статьи автора

Российское происхождение коронавируса: власти не всегда говорят правду

9.9т

В ряде СМИ на днях прошла информация, что китайцы, возможно, и не причастны напрямую к вспышке пандемии корона вируса в Ухане. Есть подозрение о его российском происхождении и мутации уже на территории Китая.

В середине сентября 2019 под Новосибирском в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ)произошел взрыв газового баллона. Пострадал лишь не очень сильно один рабочий, однако все окна в здании были выбиты и непонятно какие еще повреждения понес этот центр.

Коронавирус в России

Коронавирус в России

ГНЦ ВБ является одновременно и хранилищем самых опасных вирусов, таких, как лихорадка Эбола и SARS. В это же самое время неподалеку группа китайских работников испытывала какой-то фантастический парник для северных широт, после чего вернулась в Китай.

Российские власти отрицали факт какой-либо утечки опасных вирусов из этого центра. Зная, однако, умение властей скрывать от своих граждан информацию, связанную с риском для здоровья, можем лишь сомневаться в их честности. Имело ли место заражение китайцев каким-либо вирусом в Сибири и переноса его в Китай в мутированном виде? – покажет время. Через два месяца в Китае вспыхнул очаг коронавируса, разлетевшегося по всей планете.

Китайские власти тоже не всегда говорят правду о происшествиях и трагедиях в своей стране. Сколько человек на сегодняшний день пострадало там от этого вируса и какое количество фатальных исходов мы узнаем позже, однако уже сегодня одна цифра весьма озадачивает – сотовые операторы Китая потеряли более 20 миллионов потребителей с момента начала пандемии. Для Китая потеря даже такого количества народонаселения при почти полутора миллиардах жителей это капля в море, но, к примеру, для Украины, это конец страны.

Динамика распространения короны поражает масштабами и в некоторых странах она растет с геометрической прогрессией 1-2-4-8… Особенно в странах Европы, где превалирует урбанизация и большинство людей пользуются общественным транспортом. В Америке эта проблема не настолько большая – в ряде удаленных штатов, как Аляска, Вермонт, Монтана, Вайоминг и других, пока выявлено лишь несколько десятков инфицированных без фатальных исходов. В крупных городах, как Нью-Йорк и Чикаго, счет идет уже на тысячи. Опустели дороги, отели, рестораны, развлекательные учреждения. Остановить заразу может пожалуй единственная и радикальная мера – закрытие границ всех штатов и тотальное тестирование всех без исключения жителей штата с дальнейшей изоляцией или лечением. Кто это будет делать? Пока непонятно. Самая большая проблема этой пандемии в том, что человек может являться разносчиком вируса, не будучи больным. Как ее решат в Европе? Никто сегодня не ответит.

Пандемия встряхнула нашу планету и теперь мы поняли – все достижения человечества ничего не стоят. Достаточно выпустить такого "джина" из бутылки, хранящейся в каком-то центре биологического оружия одной из самых безответственных стран мира таких, как Россия и Северная Корея, и половина жителей Земли может переселиться на небеса в считанные месяцы.

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Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Постоянно утверждаю - это дело кривых рук этих уpoдов с росеи!
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Габриэлович Антон
Габриэлович Антон
Еще один дефективный со своими версиями всплыл на обозе. Да здесь просто ярмарка для рекламы борзописцев с ментальными патологиями.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Ну наконец-то! Не понятно почему Обoз в первый же день это не напечатал. При Попрошенко такого не было...
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