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7 июня • обновлено в 20:40
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Российский олигарх купил известную картину "Крик" за круглую сумму

1.2т
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Российский олигарх Роман Абрамович потратил 120 миллионов долларов на приобретение картины "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка.

Как сообщается в телеграм-канале "Sotheby's Life", бизнесмен приобрел один из четырех вариантов картины.

Роман Абрамович купил "Крик" за $120 млн

Роман Абрамович купил "Крик" за $120 млн

Sothebyslife/Telegram

"Роман Абрамович опять отличился как ценитель искусства. Он купил знаменитую картину "Крик" Мунка (один из четырех ее вариантов) за $120 млн", – сказано в сообщении.

Эдвард Мунк в промежутках между 1893 и 1910 годах создал серию картин "Крик". На них изображена кричащая человеческая фигура на фоне красного неба. Картина считается эмблемой экспрессионизма и одним из ключевых для искусства XX века произведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Абрамович якобы купил виллу в Израиле за 226 млн шекелей (64,5 млн долларов). По данным СМИ, это самая дорогая сделка на израильском рынке жилой недвижимости.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Роман Абрамович
Место
Россия
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