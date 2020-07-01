Российский флот будет следить за учениями НАТО в Атлантике

Российский Северный флот заявил о том, что будет отслеживать действия кораблей и авиации НАТО во время учений в Атлантическом океане и Норвежском море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, передает ТАСС. Согласно их сообщению, учения Dynamic Mongoose 2020 будут проходить с 1 по 9 июля. В них примут участие корабли и авиация семи стран НАТО: США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Норвегии и Франции.

"Силами и средствами Северного флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации ОВМС НАТО, участвующих в учении, в северной части Атлантического океана и Норвежском море", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, большая часть Черноморского флота России в аннексированном Крыму устарела и нуждается в модернизации.