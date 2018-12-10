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Российские олигархи разочаровались в Путине

5.3т

На фоне новых антироссийских санкций и усиливающегося давления со стороны международного сообщества, среди олигархов высшего эшелона нарастает всё большее недовольство Владимиром Путиным, не способным в должной мере защищать их интересы.

Так получается, что кто их породил и долгие годы являлся надёжей и опорой, гарантирующей сохранение личных богатств и влияния, сейчас становится якорем, тащащим на дно международной изоляции, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Российские олигархи разочаровались в Путине

Единственное, что до сих пор удерживает российских олигархов от прямых действий против Владимира Владимировича - страх перед неопределённым будущем, которое наступит сразу после отстранения Гаранта от власти.

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Но эти страхи способен развеять опять же Запад, который готов предложить размен: "голова Путина" в обмен на неприкосновенность активов.

В любом случае, все независимые эксперты сходятся в одном: если Путин в самое ближайшее время не сумеет отбить олигархов от международных нападок, уже к середине 2019 они начнут открыто высказываться против него и его политики, а в 2020 перейдут от слов к действиям.

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Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Telegram Запретное мнение
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Несенітниця, вони разом з пуйлом тварюки і підараси
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Это может быть очередная много..ходов....очка.Думаю,что при таких раскладах,путинское бабло может быть на счетах олигархов.И если Запад сделает поблажку олигархам в обмен на голову путина,могут легализоваться вовочкины денежки.В данном случае не стоит доверять никому.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Та ниче: слюбится, стерпится! Хуйлуша - он ведь такая душка!
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