На фоне новых антироссийских санкций и усиливающегося давления со стороны международного сообщества, среди олигархов высшего эшелона нарастает всё большее недовольство Владимиром Путиным, не способным в должной мере защищать их интересы.

Так получается, что кто их породил и долгие годы являлся надёжей и опорой, гарантирующей сохранение личных богатств и влияния, сейчас становится якорем, тащащим на дно международной изоляции, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Единственное, что до сих пор удерживает российских олигархов от прямых действий против Владимира Владимировича - страх перед неопределённым будущем, которое наступит сразу после отстранения Гаранта от власти.

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Но эти страхи способен развеять опять же Запад, который готов предложить размен: "голова Путина" в обмен на неприкосновенность активов.

В любом случае, все независимые эксперты сходятся в одном: если Путин в самое ближайшее время не сумеет отбить олигархов от международных нападок, уже к середине 2019 они начнут открыто высказываться против него и его политики, а в 2020 перейдут от слов к действиям.

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