Резали до смерти! В России зверски убили семью с новорожденным

В России в городе Хабаровск жестоко убили всю семью, состоящую из отца, матери и младенца.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, на телах жертв обнаружены множественные ножевые ранения.

"28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трех человек: мужчины (1991 г. р.), женщины (1992 г. р.), ребенка (2019 г. р.)", – сказано в сообщении на сайте СК.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Отмечается, что для расследования дела создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи.

Убийство в Хабаровске

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.