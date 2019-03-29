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Резали до смерти! В России зверски убили семью с новорожденным

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В России в городе Хабаровск жестоко убили всю семью, состоящую из отца, матери и младенца.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, на телах жертв обнаружены множественные ножевые ранения.

"28 марта 2019 года в квартире жилого дома, расположенного в Кировском районе Хабаровска, обнаружены с множественными ножевыми ранениями тела трех человек: мужчины (1991 г. р.), женщины (1992 г. р.), ребенка (2019 г. р.)", – сказано в сообщении на сайте СК.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Отмечается, что для расследования дела создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи.

Убийство в Хабаровске

Убийство в Хабаровске

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
РоссияХабаровск
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