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13 февраля • обновлено в 11:35
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Резал женщин из-за любимой: появилось видео откровений жестокого маньяка из России

1.1т
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В российском Хабаровске поймали маньяка, который нападал с ножом на женщин. 42-летнего мужчину задержали через несколько дней после того, как он ранил двух незнакомок.

Он сразу же признал вину и объяснил, что так мстил девушке, которая бросила его. Видео с откровением маньяка публикует Telegram-канал Life SHOT (чтобы посмотреть, поскролльте до конца страницы).

Отмечается, что мужчина разоткровенничался перед началом заседания в суде, где ему избирали изберут меру пресечения.

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Пойманный в России маньяк

Пойманный в России маньяк

Скриншот с видео

Он подтвердил, что нападал четыре раза и сказал, что раскаивается в содеянном. При этом признался, что девушка, из-за которой мстил, так и не вернулась к нему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже восемь лет оперативники не могут найти самого опасного серийного убийцу в стране, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста. По версии следствия, жертвами маньяка стали 32 пожилые женщины из разных регионов России.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия Хабаровск
Тег
Новости России
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