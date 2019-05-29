"Абсолютно виртуальное": Киселев оценил обвалившийся рейтинг Путина

Социологические опросы, которые демонстрируют резкое падение рейтинга доверия президента России Владимира Путина, не могут быть "конвертированы в серьезные политические изменения".

"Пока что это нечто абсолютно виртуальное", — заявил в блоге OBOZREVATEL журналист и телеведущий Евгений Киселев.

Комментируя последний соцопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которому рейтинг доверия Путина снизился до отметки 31,7% по сравнению с прошлогодним показателем 47,4%, журналист заметил: "Рейтинг доверия к нему достиг исторического минимума, но при этом в прошлом году на президентских выборах он показал исторический максимум — самый высокий результат".

Владимир Путин на пленарном заседании Медиафорума независимых региональных и местных СМИ Официальный сайт президента России

В этом контексте он добавил: "Я понимаю, что это не демократические, не прозрачные, не честные выборы, но это то, что находится в реальной практической плоскости. Путину потребовалось в очередной раз переизбраться – и этот результат был ему обеспечен усилиями той административно-командной системы, которая сложилась за, без малого, 20 лет его правления".

Таким образом, "социологические замеры, которые делают те или иные институты общественного мнения, — это пока что нечто абсолютно виртуальное, которое едва ли будет трансформировано, конвертировано в какие-то серьезные политические изменения", — резюмировал журналист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский политик Илья Яшин заявил о том, что резкое падение рейтинга Путина является не личной, а системной проблемой России.

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