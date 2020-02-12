Рейтинг Путина в России рекордно упал: появились конкуренты

В России рекордно снизился рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину.

Согласно опросу, который провел "Левада-центр", доверяют нынешнему хозяину Кремля только 35% россиян, пишут "Ведомости".

Отмечается, что в ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%, за два года он упал почти в два раза – на 24 процентных пункта. По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг Путина упал на 4%.

Владимир Путин "Интерфакс"

"При этом за последние четыре месяца вырос уровень доверия россиян к министру обороны Сергею Шойгу (с 13% до 19%) и главе МИДа Сергею Лаврову (с 14% до 17%). Новому главе правительства Михаилу Мишустину на данный момент доверяют 3% опрошенных, не доверяют 4%", – говорится в публикации.

При этом глава "Левада-центра" Лев Гудков отметил, что уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей допускает, что в случае, если Путин уйдет со своего поста досрочно, в стране начнется кризис, но гражданской войны не будет.

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