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12 февраля • обновлено в 09:45
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Рейтинг Путина в России рекордно упал: появились конкуренты

4.9т
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В России рекордно снизился рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину.

Согласно опросу, который провел "Левада-центр", доверяют нынешнему хозяину Кремля только 35% россиян, пишут "Ведомости".

Отмечается, что в ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%, за два года он упал почти в два раза – на 24 процентных пункта. По сравнению с сентябрем 2019 года рейтинг Путина упал на 4%.

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Владимир Путин

Владимир Путин

"Интерфакс"

"При этом за последние четыре месяца вырос уровень доверия россиян к министру обороны Сергею Шойгу (с 13% до 19%) и главе МИДа Сергею Лаврову (с 14% до 17%). Новому главе правительства Михаилу Мишустину на данный момент доверяют 3% опрошенных, не доверяют 4%", – говорится в публикации.

При этом глава "Левада-центра" Лев Гудков отметил, что уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Валерий Соловей допускает, что в случае, если Путин уйдет со своего поста досрочно, в стране начнется кризис, но гражданской войны не будет.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Дейман Алон
Дейман Алон
В Срашке свой закон: от величины доверия пожизненный статус лунозадого плешивца не меняется.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а рейтинги укр президентов,в пример поставьте.односрочных.в начале и в конце правления.так у путина можно сказать рейтин и не падал.у зели рекордно 73 сейчас?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk встаньте лучше на колени
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