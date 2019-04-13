Рейтинг Путина рухнул: российский журналист заявил о необратимых последствиях

Снижение электорального рейтинга президента России Владимира Путина имеет практически необратимый характер.

Цифра в 55% это очень солидный результат, сказал в комментарии OBOZREVATEL российский журналист Александр Рыклин, но важно понимать насколько эта тенденция долгосрочна и как она будет дальше развиваться.

"У этой тенденции есть две составляющих – экономическая и политическая. Политическая заключается, на мой взгляд, в следующем, вот это мобилизационный эффект, который с 2014 года тут все время набирал обороты, он исчерпывается. Люди порадовались, что "крымнаш" и перестали, это ушло на второй план. А на первый план выходят экономические проблемы, которые становятся все заметнее, потому что платежеспособность населения падает", – говорит Рыклин.

По мнению россиянина, эта тенденция носит практически необратимый характер, потому что у российской власти больше не осталось инструментария для раздувания рейтинга.

"На военную агрессию, как с Крымом и Донбассом сил больше нет. Это может быть только актом отчаянья, и это уже будет совсем бездумный поступок, эта власть уже на это не способна. Есть еще одна проблема, которая заключается в том, что сегодня с помощью экономического инструментария не решаются экономические проблемы России. Потому что политическая ситуация зашла так далеко, что экономикой уже дело не выправить, никакие реформы уже тут не сработают", – сказал российский журналист.

Владимир Путин

Но несмотря на все рейтинги, по мнению Рыклина, российский президент не пойдет на попятную и не изменит свой политический курс.

"Менять свой политический курс, отдавать Крым и идти на уступки по Донбассу Путин не будет. Я думаю, что с падением популярности этой власти, в целом, и Путина в частности, режим внутри будет ужесточаться, но мне кажется, что он не тот человек, который готов признавать свои ошибки и в этом смысле свою политику корректировать. Какие-то мелкие послабления будут, но в целом мир должен понимать, что у Путина этой опции нет", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, за год рейтинг доверия Путину упал на 23%. Больше всего на падение повлияло подорожание бензина и пенсионная реформа.

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