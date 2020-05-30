Рейтинг доверия россиян к Путину рухнул до рекордной отметки: результаты соцопроса

Рейтинг президента России Владимира Путина среди граждан снизился до рекордных 25%.

Об этом свидетельствуют результаты открытого опроса "Левада-центра", проведенного 22-24 мая. На втором месте с 14% министр обороны страны Сергей Шойгу, а на третьем с 11% – премьер-министр Михаил Мишустин.

При этом 16% опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.

Владимир Путин Lenta.ru

Социологи также отметили "медленное, но непрерывное снижение одобрение деятельности" Путина, фиксируемое независимо от методики опроса и формулировки вопроса.

10 политиков с наибольшим уровнем доверия в РФ Скриншот

Ядро твердых сторонников Путина (которые по собственной воле высказывающих ему "доверие") составляют люди старшего возраста (37-38%), чиновники и бюджетники, то есть зависимые от государства группы.

"Доля молодежи, прежде всего – учащихся, здесь минимальна и составляет 8-10%", – подчеркнули в "Левада-центре".

В предыдущем опросе за апрель рейтинг Путина был выше на 3% – достигал 27%. Это было самым низким показателем за последние 14 лет.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в России возмутились статьей Bloomberg о том, что рейтинг доверия россиян к их лидеру Владимиру Путину упал до самого низкого показателя.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.