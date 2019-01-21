Сенсацией стала информация о том, что уровень доверия Путину опустился до рекордных 33,4 %.

Однако если проанализировать результаты этого исследования становится понятно: реальный рейтинг президента еще ниже. Из них следует, что деятельность президента одобряет существенно больше людей, чем доверяет ему (62,1% против 33,4% респондентов). Получается, около 30% не доверяют Путину, но одобряют его. Как можно одобрять то, чему не доверяешь? Это не какой-то странный российский феномен и не шизофрения, как может показаться на первый взгляд. Это следствие того, что многие россияне просто боятся говорить правду, отвечая на вопросы социологов.

В этом исследовании вопрос об одобрении был закрытым (нужно выбрать из предлагаемых вариантов), а о доверии политикам - открытым (необходимо предложить ответ самому). Многим людям, когда их при ответе на закрытый вопрос "берут за грудки" и спрашивают, одобряют ли они деятельность президента, очень трудно решиться ответить: "нет". Поэтому существенная часть недовольных президентом с перепугу отвечают, что одобряют его. А в вопросе о доверии, где нужно самим назвать политиков, которым доверяешь, они Путина с удовольствием игнорируют. Не назвать диктатора гораздо проще, чем прямо сказать, что не одобряешь его. Поэтому социологи получили уровень доверия ему существенно ниже, чем - одобрения.

Конечно при открытых вопросах рейтинг политиков всегда ниже, чем при закрытых. Одно дело, когда людям предлагают фамилии на выбор, другое - когда им приходится самим вспоминать, каким политикам они доверяют. Но в случае с Путиным дело не в забывчивости. Если россиянина даже ночью разбудить, он президента первым вспомнит. Поэтому те, кто не на называют Путина, делают это вполне сознательно, проявляя таким образом свое негативное отношение к нему.

Степень страха различается среди разных категорий респондентов. Если есть "робкие" оппозиционеры, которые боятся сказать, что не одобряют деятельность Путина, то должны быть еще сильнее напуганные, опасающиеся не назвать его среди тех политиков, которым доверяют. Таких может быть около трети из числа объявивших о своем доверии президенту. Таким образом реальный рейтинг доверия Путину может составлять 20 – 25%.

Помимо робких есть и смелые, а среди них очень смелые антипутинисты. Смелые - те, кто на прямой вопрос о поддержке Путина говорят: "нет" (28,4%). А очень смелые (и злые) не используют возможность просто умолчать о своем отношении к президенту и сами называют его среди политиков, которым не доверяют (6,7%).

Получается, что население России делится примерно на равные доли (около четверти):

- лояльных,

- открытых антипутинистов,

- робких антипутинистов,

- сильно запуганных и индифферентных.

В такой ситуации протестный потенциал общества достаточно велик, а Путин проиграл бы любые свободные выборы.

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