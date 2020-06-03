В Норильске (РФ) 29 мая произошла масштабная утечка дизельного топлива из местной ТЭЦ, после чего Владимир Путин отчитал главу Красноярского края Александра Усса.

Совещание касательно ЧП состоялось в формате онлайн 3 июня. Оно транслировалось в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Путин разозлился из-за разлива топлива в Норильске Коллаж

Президента России возмутило то, что власти узнали о ситуации из социальных сетей. Его также разозлил доклад Усса о том, что ликвидировать последствия разлива топлива за две недели не смогут.

По словам главы Красноярского края, единственный вариант – сжигание нефтепродуктов.

"Опыта сжигания такого объема топлива на территории Красноярского края нет. Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней я, к сожалению, не могу. Доклад закончен", – сказал он.

"Ну чего доклад-то и закончил? А что делать-то? Вы же губернатор!" – ответил на это Путин.

Норильск twitter.com/MBKhMedia

Норильск twitter.com/MBKhMedia

Он также заявил, что ему "придется попросить в правоохранительные органы" разобраться, почему о факте разлива топлива МЧС и губернатор отчитались только через два дня.

"Мы чего будем узнавать о ЧС из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?" – спросил Путин у руководителя "НТЭК" Сергея Липина. Тот начал утверждать, что информация "в соответствии с планом была передана".

Отметим, разгерметизация произошла на Норильско-Таймырской энергетической компании, передает ТАСС. В резервуар ТЭЦ-3 врезался автомобиль, начался пожар.

Разлив примерно 20 тыс. тонн топлива занял площадь около 350 кв. м. Нефтепродукты попали в почву, водоем, а также на проезжую часть.

Путин объявил разлив дизельного топлива чрезвычайной ситуацией федерального характера. К утру 30 мая было собрано более 100 тонн нефтепродуктов, с места утечки вывезли загрязненный грунт, а саму территорию обработали абсорбентами.

Топливо, попавшее в реку, видно на "Яндекс.Картах" Скриншот

Топливо, попавшее в реку, видно на "Яндекс.Картах" Скриншот

По предварительным данным Росприроднадзора, ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей. Начальника цеха, где случилось ЧП, задержали, начато криминальное производство.

Топливо, попавшее в реку, видно на "Яндекс.Картах" Скриншот

Норильск Рен ТВ

Норильск t.me/rian_ru

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе 21 ноября начался сильный ураган, из-за которого потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель и начал тонуть. Нефть из корабля вылилась в море.

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