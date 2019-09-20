Расстреляли в головы: в России произошло страшное ЧП на вокзале

На вокзале в Брянске (Россия) нашли погибшими двух сотрудников спецсвязи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По данным агентства, погибшие были сотрудниками вокзала "Брянск-1", а убиты они были на станции "Брянск-Орловский".

Предположительно, неизвестные расстреляли их в ночь на 20 сентября. Жертвы получили ранения в голову и скончались на месте.

Спецсвязь lenta.ru

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства преступления устанавливает следственная группа.

Как писал OBOZREVATEL, в Алтайском крае (Россия) задержали учеников лицея, которых подозревают в жестоком убийстве двух мужчин. Согласно одной из версий, вечером 16 сентября они пришли к жертвам, подозревая их в краже запасных частей. В результате конфликта подростки избили мужчин, сломав им шеи.

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