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20 сентября • обновлено в 12:58
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Расстреляли в головы: в России произошло страшное ЧП на вокзале

2.5т Читать материал на украинском

На вокзале в Брянске (Россия) нашли погибшими двух сотрудников спецсвязи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По данным агентства, погибшие были сотрудниками вокзала "Брянск-1", а убиты они были на станции "Брянск-Орловский".

Предположительно, неизвестные расстреляли их в ночь на 20 сентября. Жертвы получили ранения в голову и скончались на месте.

Спецсвязь

Спецсвязь

lenta.ru

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По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства преступления устанавливает следственная группа.

Как писал OBOZREVATEL, в Алтайском крае (Россия) задержали учеников лицея, которых подозревают в жестоком убийстве двух мужчин. Согласно одной из версий, вечером 16 сентября они пришли к жертвам, подозревая их в краже запасных частей. В результате конфликта подростки избили мужчин, сломав им шеи.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Брянск
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70rus xxx
70rus xxx
Понимаю возмущение украинцев,у них такое не позволительно.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, тебя, дерьмо паРРашное, слишком много. Новая дрянь на рассее в тролли призвана. Иди отсюда, хер кацaпский.
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1
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Падеж скота!
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