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15 сентября • обновлено в 01:40
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Распался на куски: Россия потерпела фиаско со "спутником-убийцей"

1.5т Читать материал на украинском

Российский военный спутник "Космос-2521" распался на куски и сгорел в атмосфере.

Это следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки. Отмечается, что последний раз аппарат наблюдали в ночь на четверг, 12 сентября.

Тогда апогей орбиты спутника составлял 126 км, перигей – 113 км. После этого средства космического наблюдения Командования больше не обнаружили аппарат на орбите.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Роскосмос

Отметим, запуск ракеты "Союз-2.1в" с космическим аппаратом "Космос-2519" провели в 2017 году.

В августе того же года стало известно, что от него отделился аппарат "Космос-2521". Затем он совершил ряд маневров, на которые обратили внимание западные специалисты.

Ранее эксперты называли "Космос-2521" спутником-убийцей, способным не только наблюдать за другими космическими аппаратами, но и перехватывать их.

Как писал OBOZREVATEL, недавно ученые заявили о слияниии нейтронной звезды и черной дыры, которое вызвало "вселенский грохот". Данному явлению в космосе дали название S190814bv.

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Место
Россия
Теги
космос Роскосмос Новости России
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Николаев Олег
Николаев Олег
А где фиаско? Спутник отработал новую технологию и был уничтожен, чтобы его не похитили партнёры с помощью одной многоразовой новой фигни. А при необходимости, таких спутников за неделю будет запущено 30.
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Антошин Денис
Антошин Денис
В чем фиаско? Российские ВКС сами сбили свой вышедший из строя спутник, испытывая новейшие орудие. Фиаско терпет страна, не имеющая своих спутников и не летающая в космос.
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