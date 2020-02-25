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25 февраля • обновлено в 22:28
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Раньше утопил малыша, 10 детей пострадали: в России подросток-"маньяк" заживо закопал мальчика

3.5т
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В Мурманской области России школьник жестоко избил, пытался задушить, а затем закопал в снег 11-летнего мальчика.

Происшествие случилось когда дети шли вместе со школы домой, сообщает портал Nord News. Пострадавшего удалось спасти благодаря девочке, которая стала свидетельницей избиения и привела на место ЧП маму.

Женщина вызвала скорую помощь ребенку. Его доставили в больницу с температурой тела всего +26 градусов. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство. 15-летнего злоумышленника поместили в СИЗО на два месяца.

В России подросток-"маньяк" заживо закопал мальчика

В России подросток-"маньяк" заживо закопал мальчика

Известия

По словам уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Бориса Когана, ранее от подростка пострадали около десяти других детей. За три года до этого он убил 8-летнего мальчика, скинув его с дамбы в воду, но избежал ответственности из-за своего возраста.

"Парень почувствовал безнаказанность. Он совершает одно преступление, второе, третье. Комиссия по делам несовершеннолетних может только объявить общественное порицание, маму оштрафовать на 500 рублей. Ему стало интересно, ему нравится, на их языке, "доставать" маленьких, неравных ему", – рассказал Коган.

В России подросток-"маньяк" заживо закопал мальчика

В России подросток-"маньяк" заживо закопал мальчика

Nord News

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Стерлитамак в российской Республике Башкортостан пассажирка такси устроила скандал и пыталась побить водителя, когда тот отказался от поездки.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Мурманск
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Bruse Colin
Bruse Colin
Путинские понэры - типичный гитлерюгенд - а подвырастут и все в гос дуру управлять и закапывать уже районами и областями
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Roma Roma
Roma Roma
Не может быть! Это проделки УКРОДРГ! Рюськие они ж такие скрепные!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну это в срашке в порядке вещей,на Украине его бы давно прибил бы отец того ребенка которого он с дамбы сбросил)
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