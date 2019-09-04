Радиация в России: эколог заявил о новой опасности

В результате взрыва на полигоне в Архангельской области (Россия) в окружающую среду могли быть выброшены альфа и бета-частицы, опасные при попадании в дыхательные пути человека.

"Поскольку было зафиксировано повышение гамма-фона в примерно 20 раз, можно говорить о том, что это довольно значимый выброс. Помимо гамма-излучения, могут присутствовать альфа и бета-частицы", – сказал OBOZREVATEL руководитель проекта энергетического отдела российского Greenpeace Рашид Алимов.

Комментируя информацию об обнаруженных в Белом море металлических понтонов, которые "сильно фонят", он сказал: "Подтверждать или опровергать такую информацию мы не можем, потому что мы в таком же положении, что и вы – мы увидели это в интернете. По информации, которая есть, эти понтоны были в эпицентре событий 8 августа. Понятно, что радиоактивное загрязнение там есть, и это ожидаемо".

Радиационное загрязнение, иллюстрация Радио Свобода

"Но полной картины все равно нет", – констатировал эколог.

Он сообщил о том, что российский Greenpeace обращался к Росгидрометцентру и к Роспотребнадзору с просьбой предоставить "наиболее полную информацию о составе выброса, о том, какие радионуклиды были выброшены, и об активности выброса, концентрации и локализации основной радиоактивности", поскольку "без этого сложно оценить риски и принять или не принять версию властей о том, что рисков нет".

По словам Алимова, был получен ответ от Архангельского отделения Роспотребнадзора, "но в нем содержалась просто ссылка на заключение научного института о том, что выброс был незначительным и никаких рисков не существует".

"В ответ мы запросили прислать нам это заключение, чтобы видеть, на основании чего они пришли к такому заключению, что они анализировали и так далее", – сообщил эколог.

Говоря о рисках для жизни и здоровья людей, он сказал о том, что радиационное облучение, прежде всего, повышает риск онкологических заболеваний. "Чтобы оценить дополнительный коллективный риск для людей, учитывая возможное накопление радионуклидов в окружающей среде, нужно знать активность и состав выброса", – заметил он.

"Когда произошел инцидент, люди не имели информации о том, что случилось, бежали в аптеки, скупали препараты йода. Когда неизвестно, был ли в выбросе радиоактивный йод, нужно их принимать или нет, и власти, "Росатом" и Минобороны об этом не сообщают, - эта ситуация неправильная", – подчеркнул эколог.

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