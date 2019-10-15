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15 октября • обновлено в 04:46
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"Становится опасно": Путина предупредили о бунте россиян

1.2т Читать материал на украинском

Постоянное угнетение властями России протестных настроений среди населения может обернуться катастрофическими последствиями.

Об этом идет речь в материале "Медузы".

"На нет начавшиеся процессы точно не сойдут. Возможно, они будут приобретать какие-то другие формы, но рожденное самосознание точно никуда не денется. И нельзя исключить, что движение начнет принимать крайние формы, если не будет удовлетворен запрос на диалог", – сказано в статье.

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Путина предупредили о бунте россиян

Путина предупредили о бунте россиян

DW

При этом, автор обратил внимание, что речь идет не о популистском диалоге, когда в администрацию президента приглашают блогеров, и не о встречах с випами на организованных государством фестивалях — а о реальном диалоге. "Если это стремление не реализовано, оно становится опасным", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский адвокат Николай Полозов предположил, что на массовые протесты россиян может вывести только тяжелая экономическая ситуация.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Если это стремление не реализовано, оно становится опасным", – предупредил он. "Обос", кто "он"? Медуза? Вы хоть читайте, что пишите ...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Эта склонность к бунту в России давно известна: ""Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы! И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"-- М.Е.Салтыков-Щедрин.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Шапиро Женька, И назови произведение, где есть эти строки. После этого я признаю, что ты не идиот.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Как же они надеются на майдан в России... Не будет этого! И не надейтесь.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Шапиро Женька, Не сравнивай нищую Украину и ресурсную РФ. Как ты сам ее называешь "бензоколонка".
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Шапиро Женька, ты в самом деле такой тупой?
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