"Становится опасно": Путина предупредили о бунте россиян

Постоянное угнетение властями России протестных настроений среди населения может обернуться катастрофическими последствиями.

Об этом идет речь в материале "Медузы".

"На нет начавшиеся процессы точно не сойдут. Возможно, они будут приобретать какие-то другие формы, но рожденное самосознание точно никуда не денется. И нельзя исключить, что движение начнет принимать крайние формы, если не будет удовлетворен запрос на диалог", – сказано в статье.

Путина предупредили о бунте россиян DW

При этом, автор обратил внимание, что речь идет не о популистском диалоге, когда в администрацию президента приглашают блогеров, и не о встречах с випами на организованных государством фестивалях — а о реальном диалоге. "Если это стремление не реализовано, оно становится опасным", – предупредил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский адвокат Николай Полозов предположил, что на массовые протесты россиян может вывести только тяжелая экономическая ситуация.

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